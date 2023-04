Google s'efforce de gagner des marchés auprès des grandes entreprises et des agences gouvernementales qui hésitent entre les principaux fournisseurs de technologie, car elles passent des centres de données traditionnels au cloud et s'appuient sur des applications plus lourdes en termes de calcul et impliquant l'intelligence artificielle. Amazon Web Services, le leader de l'infrastructure en cloud, a popularisé le marché au milieu des années 2000 et a été rentable tous les trimestres depuis 2014. Microsoft, le deuxième plus grand acteur de l'espace, ne publie pas de chiffres sur la rentabilité de son unité Azure.Alphabet a commencé à divulguer ses revenus liés au cloud en 2020 et, l'année suivante, à fournir des informations sur l'ampleur de ses pertes d'exploitation.La semaine dernière, Alphabet a recalculé le résultat d'exploitation de l'unité "cloud" et de ses autres segments, ce qui a permis de réduire les pertes de l'unité "cloud" en 2021 et 2022. Les chiffres retraités montrent que l'unité "cloud" a enregistré une perte d'exploitation de 186 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 480 millions de dollars avant le changement, par exemple.« Certains coûts associés à des initiatives d'entreprise soutenant des activités tournées vers le consommateur, précédemment reflétés dans les coûts d'entreprise non alloués, sont désormais alloués à Google Services ; et les activités de recherche et de développement partagées gérées de manière centralisée, y compris nos outils de développement partagés, sont désormais allouées sur la base d'une mesure actualisée de l'avantage relatif dérivé des services... En conséquence de ces changements, une plus grande partie des coûts d'entreprise précédemment non alloués est allouée à nos segments, et une plus grande partie de certains coûts précédemment alloués est allouée à nos produits Google Services destinés aux consommateurs et une moins grande partie aux produits Google Cloud destinés aux entreprises », a déclaré Alphabet dans une déposition.Pour le trimestre qui s'est achevé le 31 mars, le G-Cloud a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars et un résultat d'exploitation de 191 millions de dollars, soit un bénéfice de 2,5 %. Ce n'est pas un bénéfice énorme. Amazon Web Services a réalisé un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars en 2022, pour un résultat d'exploitation de 22,8 milliards de dollars, soit un bénéfice de 28 %.Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, ne s'est pas soucié de ces pertes, car il a prédit des jours meilleurs, et Google a été rentable alors même qu'il engloutissait des milliards dans son cloud. Il s'est félicité de ce nouveau résultat. "Notre expansion disciplinée de notre feuille de route de produits et de notre organisation de mise sur le marché a contribué à construire l'une des plus grandes sociétés de logiciels d'entreprise au monde", a-t-il déclaré. Et avec un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars, 15 ans seulement après son lancement, il n'a pas tort. Même si le chiffre d'affaires de l'unité est bien inférieur à celui d'AWS et d'Azure, qui ont été lancés respectivement en 2006 et en 2010.La contribution positive de Google Cloud est arrivée à point nommé, au moment même où Pichai révélait des charges de 2,6 milliards de dollars couvrant les indemnités de licenciement et le coût de l'abandon des bureaux inutilisés. En raison de ces charges et des conditions de marché difficiles, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 69,8 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % par rapport au trimestre correspondant de l'année 2022. La croissance du chiffre d'affaires de Google Cloud de 1,6 milliard de dollars d'une année sur l'autre est la plus importante de toutes les activités d'Alphabet.La décision du géant de la recherche et de la publicité de prolonger la durée de vie de ses serveurs de quatre à six ans et d'exploiter les équipements de réseau pendant six ans au lieu de cinq a également contribué à cette croissance. Cette décision a permis à Alphabet d'économiser 988 millions de dollars en frais d'amortissement et d'augmenter son bénéfice net de 770 millions de dollars, soit 0,06 dollar par action de base et 0,06 dollar par action diluée.Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, il a été demandé à Pichai si l'ajout de l'IA générative au service de recherche de Google augmenterait les coûts d'infrastructure à l'avenir. Il a répondu qu'il pensait que la mégacorporation serait en mesure de maîtriser la situation. Le PDG a esquivé une question sur le pourcentage de requêtes de recherche qui, selon lui, seront traitées par Bard - le grand modèle linguistique de Google - en se contentant de dire que Google offrirait un large choix aux utilisateurs.Google lui-même fait des choix difficiles : La directrice financière, Ruth Porat, a déclaré aux investisseurs que l'entreprise restait "déterminée à assurer une croissance à long terme et à créer la capacité d'investir dans nos domaines de croissance les plus importants en réorganisant notre base de coûts".Ce qui ne donne pas vraiment l'impression que Google ou Alphabet ont l'impression d'avoir de nouveaux moteurs de profit dans leur pipeline. C'est une préoccupation, car le revenu d'exploitation et la marge ont tous deux chuté de façon marquée en glissement annuel dans cette annonce trimestrielle.L'activité "cloud" comprend la Google Cloud Platform, qui loue des infrastructures et des services "cloud" que les entreprises peuvent utiliser pour créer et exécuter leurs propres applications, ainsi que les abonnements au logiciel de productivité Google Workspace. L'ensemble de ces activités représente désormais 10 % du chiffre d'affaires total d'Alphabet. Parmi les clients de Cloud, on trouve la Deutsche Bank, la Major League Baseball, PayPal et UPS.Source : SEC Quel est votre avis sur le sujet ?