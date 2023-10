L'infrastructure hybride distribuée (DHI) , qui répond aux limites d'une infrastructure traditionnelle sur site pour les avantages d'un modèle d'exploitation cloud, offrant une plus grande cohérence et une meilleure disponibilité.

, qui répond aux limites d'une infrastructure traditionnelle sur site pour les avantages d'un modèle d'exploitation cloud, offrant une plus grande cohérence et une meilleure disponibilité. Les services stratégiques de plateforme cloud (SCPS) , qui couvrent l'ensemble des services cloud et incluent la modernisation des applications existantes pour les entreprises.

, qui couvrent l'ensemble des services cloud et incluent la modernisation des applications existantes pour les entreprises. La gestion des conteneurs , qui couvre une gamme d'offres de gestion des conteneurs, y compris les plateformes Kubernetes, la gestion des parcs de clusters et les offres sans serveur.

, qui couvre une gamme d'offres de gestion des conteneurs, y compris les plateformes Kubernetes, la gestion des parcs de clusters et les offres sans serveur. Les plateformes DevOps, qui comprennent les solutions destinées à faciliter l'intégration continue/la livraison continue.

", a déclaré Dennis Smith, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "Les entreprises à la recherche de services d'infrastructure pour leurs charges de travail qui résident désormais sur site disposent de nombreuses options, allant des offres de virtualisation de serveurs des fournisseurs à une suite complète de services fournis par les fournisseurs de clouds publics.Pour déterminer les stratégies de placement appropriées, Gartner recommande aux responsables de l'infrastructure et des opérations (I&O) de suivre trois étapes.De nombreuses entreprises recherchent des solutions inspirées du cloud pour les charges de travail existantes sur site, telles que les applications critiques et les charges de travail générales.Ces environnements peuvent être virtualisés, mais leurs capacités d'automatisation et de libre-service sont limitées en raison de leur nature personnalisée.Les entreprises qui étendent leurs environnements sur site pour s'inspirer du cloud doivent s'assurer que les déploiements répondent aux exigences du cloud public. De nombreuses solutions inspirées du cloud et du cloud computing offrent également des capacités hybrides, où des éléments d'infrastructure communs et des interfaces de programmation d'applications (API) peuvent être déployés à la fois sur site et dans le cloud public.Le besoin permanent de prendre en charge des charges de travail situées en dehors des régions de cloud public signifie qu'une infrastructure mixte cloud et non-cloud sera nécessaire dans un avenir prévisible.", a déclaré M. Smith.Le marché des services d'infrastructure et de plateforme en nuage (CIPS) est en pleine mutation et a des conséquences à long terme sur l'avenir de l'informatique d'entreprise.Le marché des CIPS évolue actuellement en quatre marchés distincts :Tous ces marchés résident en dehors de la virtualisation des serveurs, des services de consommation d'infrastructure (ICS) et des marchés liés à l'infrastructure des centres de données (DCI).", a déclaré M. Smith. "Les responsables I&O doivent déterminer leur préférence pour un fournisseur ayant une approche interne ou externe. L'approche "inside-out" concerne les fournisseurs de centres de données traditionnels qui ont ajouté des services "cloud", tandis que l'approche "outside-in" concerne les fournisseurs de "cloud" qui proposent des services sur site. En outre, les dirigeants doivent décider s'ils veulent suivre une approche "cloud-only" ou "cloud-first" (marché SCPS) ou adopter le "cloud" de manière plus modérée (marché DHI).", a déclaré M. Smith. "GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prévisions de Gartner ? Trouvez-vous qu'elles sont fiables et pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?