Concentration du cloud

En septembre 2023, Gartner a interrogé 294 responsables de la gestion des risques pour connaître leur point de vue sur les risques émergents ou les risques à long terme. Le rapport Gartner 3Q23 Emerging Risk Report contient des informations détaillées sur l'impact possible, le calendrier, le niveau d'attention, les opportunités perçues et plus encore pour 20 risques émergents.", a déclaré Ran Xu, directeur de recherche dans la pratique Gartner Legal Risk & Compliance. "La viabilité des tiers et la disponibilité de l'IA génératrice de masse figurent toutes deux dans le top 5 pour un deuxième trimestre consécutif, la viabilité des tiers arrivant en tête de liste à chaque fois.", a déclaré Xu. "Le risque de concentration du cloud est apparu parce que de nombreuses organisations ont choisi de concentrer leurs efforts informatiques sur une poignée de fournisseurs stratégiques afin de réduire la complexité informatique, et donc aussi les risques, les coûts et les compétences requises. Pour aggraver le problème, une poignée de fournisseurs à grande échelle dominent les marchés mondiaux et régionaux grâce à leurs capacités techniques supérieures, à leur portée commerciale et à leurs écosystèmes de partenaires.", a déclaré M. Xu. "Selon les experts de Gartner, les conséquences potentielles de ce risque sont au nombre de trois.Plus les applications (et les processus d'entreprise) dépendent d'un fournisseur de services cloud particulier, plus l'impact potentiel d'un problème lié aux services cloud est important, ce qui peut accroître les inquiétudes quant à la continuité des activités.Une dépendance concentrée à l'égard d'un fournisseur particulier peut réduire les options technologiques futures et permettre aux fournisseurs d'exercer une influence significative sur l'avenir technologique de l'organisation.Les organisations peuvent ne pas être en mesure de répondre aux exigences réglementaires en matière de risque de concentration entre les différents organismes de réglementation, qui peuvent avoir des approches différentes du risque de concentration.", a déclaré M. Xu. "GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les conclusions de cette enquête de Gartner sont-elles crédibles et pertinentes ?