Au cas où vous ne seriez pas familier avec ce concept, la politique en tant que code est une approche de la gestion des politiques dans laquelle les politiques sont définies, partagées, mises à jour et appliquées à l'aide de code plutôt qu'en s'appuyant sur des processus manuels.L'étude de Styra montre que 94 % des décideurs techniques reconnaissent que la politique en tant que code est vitale pour la sécurité préventive et la conformité à grande échelle, ce qui les aide à surmonter l'un des principaux défis auxquels les organisations sont confrontées dans la mise en œuvre d'une politique d'autorisation.Le rapport montre que 29 % des personnes interrogées indiquent que la difficulté à répondre aux exigences de sécurité, de conformité ou d'auditabilité est l'un des trois principaux défis qui les freinent dans leur démarche d'autorisation. Outre la sécurité, les entreprises se heurtent également à un manque d'alignement entre les équipes (34 %), à un manque de visibilité sur les autorisations (31 %) et à un manque de cohérence ou de centralisation dans l'élaboration des politiques (29 %).Près de la moitié des répondants à l'enquête qui utilisent la politique en tant que code (46 %) s'appuient sur les outils open source OPA ou OPA Gatekeeper - trois fois plus que le deuxième outil le plus populaire; tandis que 63 % de ceux qui n'utilisent pas la politique en tant que code disent qu'ils connaissent OPA ou prévoient de l'utiliser au cours des 12 prochains mois.", déclare Tim Hinrichs, directeur technique de Styra. "".L'adoption de la politique en tant que code en est encore à ses débuts, 51 % des personnes interrogées qui utilisent la politique en tant que code ne l'ont adoptée qu'au cours des deux dernières années et seulement 30 % des organisations utilisent la politique en tant que code de manière significative. Parmi celles qui ont mis en œuvre la politique en tant que code, 52 % déclarent que leur défi le plus courant en matière de performance est l'écriture de politiques efficaces en tant que code.", ajoute Hinrichs. "Source : Styra Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette solution "Politique en tant que code" ?