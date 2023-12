une sécurité accrue (53 %),

la satisfaction accrue des clients (48 %),

l'extensibilité accrue des ressources (45 %),

la réduction des coûts (34 %)

et l'amélioration de la transparence de la facturation (30 %).

l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à la réduction des temps de latence (38 %),

la flexibilité de la mise à l'échelle dans différentes zones géographiques (34 %)

et une plus grande capacité de traitement des applications à forte intensité de données (33 %).

Le rapport est basé sur deux études, l'une portant sur 425 responsables informatiques et l'autre sur 700 développeurs de clouds. Cependant, la façon dont les deux groupes perçoivent le cloud distribué diffère. Les développeurs sont principalement intéressés par la façon dont une architecture de cloud distribué peut réduire la latence et s'adapter plus facilement, tandis que les ITDM se concentrent davantage sur la façon dont le cloud distribué peut générer une plus grande efficacité pour leur entreprise.", déclare John Garrett, fondateur et partenaire de ClearPath Strategies. "Les leaders de la technologie citent les avantages du cloud distribué comme étant :Les développeurs, quant à eux, citent :Sources : Akamai ( 1 Pensez-vous que ces études sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?