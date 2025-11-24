Amin Vahdat, responsable de l'infrastructure IA chez Google, a informé les employés que l'entreprise devait doubler sa capacité de calcul tous les six mois pour répondre à la demande en services d'IA.

Selon un rapport de CNBC, Vahdat, qui est également vice-président de Google Cloud, a fait cette déclaration lors d'une récente réunion générale dans une présentation intitulée « Infrastructure IA ». L'une des diapositives de la présentation sur la « demande de calcul IA » indiquait : « Nous devons désormais doubler tous les 6 mois... pour atteindre 1 000 fois plus en 4 à 5 ans. » Selon le rapport, Vahdat a également déclaré : « La concurrence dans le domaine des infrastructures d'IA est l'aspect le plus critique et le plus coûteux de la course à l'IA. »
En novembre, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Récemment, Amin Vahdat, responsable de l'infrastructure IA chez Google, a informé les employés que l'entreprise devait doubler sa capacité de calcul tous les six mois pour répondre à la demande en services d'intelligence artificielle (IA).
Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, la société mère de Google, et Anat Ashkenazi, directeur financier, étaient également présents à la réunion.
La présentation a suivi les résultats meilleurs que prévu d'Alphabet au troisième trimestre, qui ont conduit la société à relever ses prévisions de dépenses d'investissement pour la deuxième fois cette année, à une fourchette comprise entre 91 et 93 milliards de dollars, avec une « augmentation significative » prévue en 2026. Des concurrents tels que Microsoft, Amazon et Meta ont également revu à la hausse leurs prévisions de dépenses d'investissement, les quatre sociétés prévoyant collectivement de dépenser plus de 380 milliards de dollars cette année.
Lors de la réunion, Vahdat a rappelé aux employés que « le travail de Google consiste bien sûr à construire cette infrastructure, mais pas nécessairement à dépenser plus que la concurrence ». Nous allons dépenser beaucoup, a-t-il ajouté, expliquant que l'objectif est d'offrir une infrastructure « plus fiable, plus performante et plus évolutive que tout ce qui existe ailleurs ».
Outre l'expansion de l'infrastructure physique, Vahdat a déclaré que Google augmenterait sa capacité en développant des modèles plus efficaces et en utilisant ses propres puces électroniques. La semaine dernière, Google a annoncé le lancement public de sa septième génération de processeurs Tensor, Ironwood, qui, selon l'entreprise, est près de 30 fois plus économe en énergie que son premier Cloud TPU de 2018.
Vahdat a également souligné que Google bénéficie des recherches de DeepMind, qui aident l'entreprise à comprendre comment les modèles d'IA pourraient évoluer dans les années à venir. Google doit « être en mesure de fournir 1 000 fois plus de capacités, de puissance de calcul et de stockage réseau pour un coût pratiquement identique et, de plus en plus, avec la même puissance et le même niveau d'énergie », a souligné Vahdat. « Ce ne sera pas facile, mais grâce à la collaboration et à la co-conception, nous y parviendrons », a ajouté Vahdat.
Plus tôt, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait déclaré à ses employés que 2026 serait une année « intense » en raison de la concurrence dans le domaine de l'IA et de la pression pour répondre à la demande en ressources cloud et informatiques. Lors de la réunion, Pichai a également répondu à une question sur une éventuelle bulle de l'IA, une idée qui retient l'attention alors que les investisseurs s'interrogent sur la viabilité des niveaux de dépenses prévus dans ce domaine.
L'un des employés a demandé à Pichai : « Compte tenu des investissements importants dans l'IA et des rumeurs sur le marché concernant un éventuel éclatement de la bulle de l'IA, comment envisagez-vous d'assurer la viabilité et la rentabilité à long terme si le marché de l'IA ne mûrit pas comme prévu ? » En réponse à cette question, Pichai a déclaré qu'il comprenait cette préoccupation. « C'est une excellente question. C'est clairement dans l'air du temps, les gens en parlent », a-t-il déclaré.
Il a réitéré un point qu'il avait déjà soulevé concernant les risques liés à un investissement trop lent. Il a cité l'exemple de l'activité cloud de Google, qui a récemment enregistré une croissance annuelle de 34 % de son chiffre d'affaires, dépassant les 15 milliards de dollars pour le trimestre, avec un carnet de commandes de 155 milliards de dollars. « Je pense que c'est toujours difficile dans ces moments-là, car le risque de sous-investissement est assez élevé. Je pense en fait que, malgré les chiffres extraordinaires du cloud, ces chiffres auraient été bien meilleurs si nous avions eu plus de puissance de calcul », a fait remarquer Pichai.
Il a ajouté que Google adoptait une approche disciplinée, soutenue par des activités de base solides et le bilan de l'entreprise. « Nous sommes mieux placés que d'autres entreprises pour résister aux échecs », a ajouté Pichai. En août, Google a annoncé un investissement de 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années afin de développer ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'infrastructure cloud, renforçant ainsi la position de l'État en tant que pôle essentiel pour le développement technologique.
