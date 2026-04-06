Les frappes iraniennes ont provoqué une « panne totale » de deux zones de disponibilité d'Amazon Web Services à Dubaï et à Bahreïn, elles resteraient « indisponibles pendant une période prolongée »

Les frappes iraniennes provoquent une « panne totale » des zones de disponibilité d'Amazon à Bahreïn et à Dubaï, selon une communication interne d'AWS. Amazon demande à ses employés de ne plus accorder la priorité à ces régions, alors que la guerre en Iran cause des dommages importants à son infrastructure dans le Golfe. « Ces deux régions restent perturbées, et les services ne doivent pas sattendre à fonctionner avec des niveaux normaux de redondance et de résilience », indique une note interne.
Amazon Web Services (AWS) est une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers. Amazon présente AWS à ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la mise en place d'un parc de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % de parts de marché dans le domaine des infrastructures cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Début avril, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a menac d'attaquer directement aux entreprises technologiques américaines dans le Golfe. Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA et leurs services informatiques au service des frappes militaires américano-israéliennes. Ces menaces visent dix-huit géants technologiques américains majeures, tels que Microsoft, Apple et Google. Les employés de ces firmes sont d'ailleurs instamment priés d'évacuer leurs bureaux pour assurer leur sécurité. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de guerre ouverte marqué par les éliminations ciblées de plusieurs figures clés du régime iranien.
Quelques jours après, les opérations cloud d'Amazon à Bahreïn ont subi des dommages à la suite d'une frappe iranienne, selon un article du Financial Times. Une source proche du dossier a également confirmé l'incident, mais les détails restent encore limités. L'article du FT ajoute que le ministère de l'Intérieur de cet État du Golfe a déclaré que les forces de défense civile « éteignaient un incendie dans les locaux d'une entreprise à la suite de l'agression iranienne », sans nommer Amazon directement.
Selon un nouveau rapport, les frappes iraniennes ont provoqué une « panne totale » de deux zones de disponibilité d'Amazon Web Services à Dubaï et à Bahreïn, et l'entreprise s'attend à ce qu'elles restent « indisponibles pendant une période prolongée » Au sein d'Amazon Web Services, les frappes ont causé tant de dégâts que les employés ont été invités à ne plus accorder la priorité à ces deux régions.
« Ces deux régions restent perturbées, et les services ne doivent pas sattendre à fonctionner avec des niveaux normaux de redondance et de résilience », indique une note interne. « Nous travaillons activement à libérer et à réserver autant de capacité que possible dans la région pour les clients, et les services doivent être réduits à lempreinte minimale requise pour prendre en charge la migration des clients. »
Un porte-parole dAmazon a confirmé en renvoyant vers un article de blog dAmazon concernant ces perturbations. « Nous continuons à soutenir les clients touchés, en les aidant à migrer vers dautres régions AWS, un grand nombre dentre eux exploitant déjà avec succès leurs applications depuis dautres parties du monde », indiquait larticle. « À mesure que la situation évolue, et comme nous lavons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers dautres emplacements. »
Alors que la guerre entre dans sa sixième semaine, lIran a fait de linfrastructure dAmazon dans le Golfe une cible économique et lorgne désormais sur ses concurrents. Les installations dAmazon à Bahreïn ont été touchées à plusieurs reprises, notamment lors dune frappe mercredi qui a provoqué un incendie. Ses installations aux Émirats arabes unis ont également subi de multiples frappes. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) menace plusieurs autres géants technologiques américains, notamment Microsoft, Google et Apple.
Les infrastructures d'Amazon à Bahreïn et à Dubaï disposent chacune de trois « zones de disponibilité » ou clusters de calcul. Selon la communication interne, Bahreïn et Dubaï ont toutes deux des zones qui sont « hors service » et « endommagées mais fonctionnelles ». « Nous n'avons pas de calendrier indiquant quand DXB et BAH reprendront leurs opérations normales », indique le message interne.
Voici une note d'Amazon :
La région AWS de Bahreïn perturbée par le conflit en cours
La région AWS Bahreïn a été perturbée en raison du conflit en cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et accordons la priorité à la sécurité de notre personnel tout au long de nos efforts de rétablissement. Nous continuons à soutenir les clients touchés en les aidant à migrer vers d'autres régions AWS ; un grand nombre d'entre eux exploitent déjà leurs applications avec succès depuis d'autres parties du monde. À mesure que la situation évolue, et comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de poursuivre leur migration vers d'autres emplacements.
La région AWS Bahreïn a été perturbée en raison du conflit en cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et accordons la priorité à la sécurité de notre personnel tout au long de nos efforts de rétablissement. Nous continuons à soutenir les clients touchés en les aidant à migrer vers d'autres régions AWS ; un grand nombre d'entre eux exploitent déjà leurs applications avec succès depuis d'autres parties du monde. À mesure que la situation évolue, et comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de poursuivre leur migration vers d'autres emplacements.
Depuis le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran le 28 février 2026, un front inédit s'est ouvert dans le cyberespace physique du Moyen-Orient : les data centers commerciaux des géants technologiques américains sont devenus des cibles militaires. Oracle à Dubaï, Amazon Web Services à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ; le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a transformé l'infrastructure cloud en champ de bataille.
Ce qui rend cette situation particulièrement explosive aux yeux des experts en cybersécurité et en défense, c'est l'enchevêtrement profond entre l'infrastructure cloud commerciale et les opérations militaires américaines. L'armée américaine utilise également AWS pour certaines de ses charges de travail, notamment pour faire tourner le modèle d'IA Claude d'Anthropic à des fins de renseignement. L'agence de presse iranienne Fars a déclaré sur Telegram que le site de Bahreïn avait été délibérément ciblé « pour identifier le rôle de ces centres dans le soutien aux activités militaires et de renseignement de l'ennemi ». Une escalade sans précédent qui redessine les contours de la guerre moderne.
Source : Note d'Amazon
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