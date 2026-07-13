Les datacenters d'Irlande consomment désormais 23 % de l'électricité du pays, ce qui fait grimper les factures des ménages, leur consommation ayant augmenté de 518 % depuis 2015 et triplé entre 2019 et 2025

La consommation d'électricité des centres de données en Irlande a augmenté de 10 % en 2025, malgré un moratoire de fait sur la plupart des nouveaux raccordements au réseau électrique des centres de données dans la région de Dublin.
Les derniers chiffres publiés par lOffice central des statistiques irlandais (CSO) montrent que les gigantesques fermes de serveurs représentent désormais près dun quart de la consommation délectricité mesurée du pays. Leur part est passée à 23 % en 2025, après avoir dépassé les 20 % en 2023 et les 14 % en 2021 contre seulement 5 % en 2015.
Selon le CSO, la consommation dénergie des immenses centres de données a augmenté de 10 % lannée dernière, passant de 6 973 gigawattheures (GWh) en 2024 à 7 663 GWh en 2025. Tous les autres clients nont quant à eux consommé que 2 % délectricité en plus au cours de la même période.
En réalité, les centres de données ont consommé plus délectricité que les foyers urbains, qui représentaient 18 % de la consommation relevée, et plus du double de la part des foyers ruraux, qui sélevait à 9 %.
« La consommation des centres de données a augmenté chaque année sans exception, plus que doublant entre 2015 et 2019, passant de 1 240 GWh à 2 490 GWh, puis triplant à nouveau entre 2019 et 2025 pour atteindre 7 663 GWh », a commenté Grzegorz Głaczyński, statisticien au sein de la division Climat et Énergie de lOffice central des statistiques (CSO).
La situation sest tellement aggravée en Irlande quà un moment donné, on craignait que ces centres de données en constante expansion nabsorbent désormais jusquà un tiers de lélectricité de lÎle dÉmeraude.
La Commission de régulation des services publics (CRU) a imposé un moratoire de fait sur le raccordement de nouvelles fermes de serveurs au réseau électrique, du moins dans la région de Dublin, où une grande partie de lactivité a tendance à se concentrer.
Cette mesure a été levée en décembre de lannée dernière, ce qui signifie que la consommation délectricité a tout de même augmenté dun dixième alors que le moratoire était en vigueur pendant la quasi-totalité de lannée 2025.
En vertu dune nouvelle réglementation plus stricte, les exploitants de fermes de serveurs souhaitant se raccorder au réseau pour une puissance supérieure à 10 MW doivent désormais également disposer de générateurs ou de systèmes de batteries capables de fournir la même puissance. Ils seront tenus de réinjecter de lélectricité dans le réseau national, si et quand cela savérera nécessaire, un système déjà mis en place par Microsoft et Digital Realty.
À linstar dun nombre croissant de régions, lIrlande a également connu des manifestations contre les centres de données, ce qui nest peut-être pas surprenant étant donné quon en dénombre plus de 80 pour un pays relativement petit comptant un peu plus de 5 millions dhabitants.
La situation irlandaise nest pas isolée. Les datacenters font lobjet de protestations à léchelle mondiale. Les mobilisations contre les datacenters, qui concernent une quinzaine de projets majeurs pour le seul cas de la France, reposent sur plusieurs arguments et actions clés
Irish government/establishment: The Irish public need to conserve water during this hot weather.🤨— Mr. K F - Never Give Up 🇮🇪 (@Maximil86429959) July 11, 2026
Meanwhile Irelands many data centres use up an exceedingly large amount of water. Millions of litres of water used daily.👇👇👇 pic.twitter.com/XiubhZJ7xo
Aberration écologique : Les critiques soulignent l'immense appétit énergétique des centres de données. Par exemple, le plus grand data center de France, situé à La Courneuve (Île-de-France), consomme à lui seul l'équivalent de l'électricité d'une ville de 50 000 habitants. De plus, les besoins massifs en eau pour le refroidissement et la chaleur rejetée inquiètent les riverains, comme c'est le cas pour le projet Microsoft à Petit-Landau (Haut-Rhin)
Artificialisation des sols : Des collectifs s'opposent à la transformation de terres agricoles ou de zones naturelles pour bâtir ces hangars géants.
Localisation des contestations : Plusieurs implantations prévues ou en développement cristallisent la colère citoyenne. Des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget).
Actions sur le terrain : Les militants s'organisent via des collectifs locaux pour exiger la transparence sur les consommations et alerter l'opinion publique, aboutissant parfois à des recours juridiques ou des actions de sensibilisation.
La société danoise Grundfos tire la sonnette d'alarme à propos de la pression critique sur les ressources hydriques et énergétiques de l'Europe. Elle souligne l'urgence pour l'Europe de réguler l'expansion massive des centres de données afin de préserver ses ressources vitales.
#Mulhouse Manifestation avant le conseil d'agglo #M2A— Patrick Genthon📻🎙📸 (@68pg) June 22, 2026
contre un projet de data-center @Microsoft
à Petit-Landau pic.twitter.com/CdsDrYExVP
L'essor de l'IA générative a accéléré limplantation massive de centres de données à léchelle mondiale. Cependant, cette frénésie a entraîné un lot de problèmes pour les populations vivant dans les régions dans lesquelles ces infrastructures sont installées. Elles sont énergivores et mettent en difficulté les réseaux électriques. Les vieilles centrales à charbon sont relancées pour répondre aux besoins de l'IA, ce qui accentue les niveaux de pollution déjà élevés.
Les centres de données nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour refroidir les serveurs, ce qui accroit la pression sur les sources d'eau et pollue les nappes phréatiques. En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient.
Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
Conclusion
L'essor de l'Intelligence Artificielle a multiplié les besoins en infrastructures numériques, entraînant une explosion des contestations locales. Le bilan mondial des oppositions se chiffre en milliards de dollars de projets bloqués ou retardés, illustrant un fossé grandissant entre les besoins technologiques des Gafam et les exigences citoyennes de préservation des ressources.
L'opposition dépasse désormais le cadre des riverains directs et a rallié une grande majorité de la population. Selon les sondages, plus de 70% des Américains s'opposent à la construction de centres de données d'IA dans leurs communautés locales.
En France, l'opposition prend également de l'ampleur, le pays comptant plus de 320 datacenters. De grands projets d'implantations (notamment en Île-de-France et en région Grand Est) provoquent des mobilisations citoyennes massives, récoltant des milliers d'avis défavorables lors d'enquêtes publiques en raison de l'accaparement de terres agricoles et des rejets de chaleur.
Et vous ?
Que pensez-vous de la contestation généralisée et croissante à laquelle font face les projets de construction de centres de données ? Quel impact entrevoyez-vous sur la filière intelligence artificielle ?
Voir aussi :
La rébellion contre les centres de données dédiés à l'IA prend de l'ampleur aux États-Unis : 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions, dont quatre ont adopté des mesures définitives
Pour la première fois, une ville californienne vote à une large majorité en faveur d'une interdiction définitive des centres de données, les habitants s'inquiétant de leurs effets négatifs sur l'environnement
Amazon, Microsoft et Google ont renoncé à la construction de centres de données de plusieurs milliards $ en raison de l'opposition locale et font face à des pressions concernant leur impact environnemental
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