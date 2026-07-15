IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

New York impose le premier gel à l'échelle de l'État concernant les centres de données « hyperscale » : « Les centres de données risquent de faire grimper les factures d'énergie », déclare la gouverneure

Le , par Jade Emy
236 commentaires

0PARTAGES

4  0 
La gouverneure de New York, Kathleen Hochul, impose le tout premier gel à l'échelle de l'État du pays concernant les nouveaux centres de données « hyperscale ». Hochul suspend les autorisations environnementales délivrées au niveau de lÉtat pour une durée « pouvant aller jusquà » un an, afin de donner à lÉtat le temps de mettre en place un cadre visant à protéger lenvironnement, le réseau électrique et les factures délectricité des New-Yorkais. Cette initiative intervient alors que les centres de données font lobjet dune forte opposition.

L'expansion fulgurante des centres de données pour l'IA génère des coûts environnementaux et sanitaires occultes s'élevant à 25 milliards de dollars par an. La consommation électrique massive de ces infrastructures entraîne une pollution atmosphérique accrue, provoquant des maladies graves et une mortalité prématurée au sein des populations locales. Les craintes des communautés locales portent également des sujets quotidiens tels que l'emploi, le coût des soins de santé, les factures d'énergie, etc. De plus en plus de voix appellent à un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données, bien que 40 % des chantiers prennent du retard.

Kathleen Mary Hochul est une femme politique et avocate américaine qui occupe depuis 2021 le poste de 57e gouverneur de lÉtat de New York. Membre du Parti démocrate, elle est la première femme à occuper ce poste. Lors de lélection du gouverneur de New York en 2014, le gouverneur Andrew Cuomo a choisi Hochul comme colistière ; après leur victoire, Hochul a pris ses fonctions de lieutenante-gouverneure. Cuomo et Hochul ont été réélus en 2018. Hochul a pris ses fonctions de gouverneure de New York le 24 août 2021, après la démission de Cuomo suite à des accusations de harcèlement sexuel. Elle a remporté un mandat complet lors de l'élection de 2022 face au représentant républicain Lee Zeldin, à l'issue de l'élection au poste de gouverneur de New York la plus serrée depuis 1994.


La gouverneure de New York, Kathleen Hochul, impose le tout premier gel à l'échelle de l'État du pays concernant les nouveaux centres de données « hyperscale ». Hochul suspend les autorisations environnementales délivrées au niveau de lÉtat pour une durée « pouvant aller jusquà » un an, afin de donner à lÉtat le temps de mettre en place un cadre visant à protéger lenvironnement, le réseau électrique et les factures délectricité des New-Yorkais, a indiqué son cabinet. Les collaborateurs de Hochul ont précisé aux journalistes que cette suspension sappliquerait aux centres de données dont la consommation électrique est égale ou supérieure à 50 mégawatts.

« Alors que le développement des centres de données menace de faire grimper les factures délectricité, dépuiser nos ressources naturelles et de créer de lincertitude pour les New-Yorkais, il est de ma responsabilité dagir et de montrer la voie », a déclaré la gouverneure dans un communiqué écrit. « New York montrera la voie en établissant les normes les plus strictes du pays en matière de développement des centres de données, afin de garantir que lorsque les entreprises prospèrent grâce à New York, les New-Yorkais en profitent également », a-t-elle ajouté.

Selon lAgence internationale de lénergie (AIE), la taille et la consommation électrique des centres de données peuvent varier considérablement. LAIE précise que les centres de données « conventionnels » peuvent consommer entre 10 et 25 mégawatts, tandis quun centre de données « hyperscale, axé sur lIA » peut consommer 100 mégawatts ou plus. Lannonce de Hochul fait suite à ladoption, le mois dernier, par lAssemblée législative de lÉtat de New York dun moratoire dun an. Ce projet de loi bloquerait les autorisations dimplantation de centres de données « hyperscale », définis comme ceux dont la charge de pointe dépasse 20 mégawatts.

On ignore encore si la gouverneure compte signer ce projet de loi ou y opposer son veto. Les collaborateurs de Mme Hochul ont indiqué que son cabinet avait besoin de plus de temps pour examiner le texte et y travailler avec lAssemblée législative.


Les collaborateurs ont ajouté que, dans ce contexte, une mesure exécutive constituait le moyen le plus rapide dobtenir des résultats. Cette mesure restera en vigueur pendant un an au maximum, ont précisé les collaborateurs, le bureau de la gouverneure travaillant à lélaboration dun cadre réglementaire portant sur limpact environnemental des centres ainsi que sur leurs répercussions tant sur la qualité que sur la quantité de leau.

LÉtat cherchera également à faire contribuer ces centres à un fonds destiné au réseau électrique et mettra en place un cadre de fonds dinvestissement pour aider les collectivités locales à négocier leurs propres accords. Kathleen Hochul devrait également soutenir la suppression de lexonération de la taxe sur les ventes dont bénéficient les grands centres de données, bien que cela nécessite une intervention de lassemblée législative de lÉtat.

Cette initiative intervient alors que les centres de données font lobjet dune forte opposition. Ces installations, très gourmandes en énergie, peuvent avoir des répercussions environnementales importantes, et leur forte consommation délectricité risque également dalourdir la facture délectricité des Américains et de déstabiliser le réseau électrique. En réponse, plusieurs municipalités ont gelé la construction de nouveaux centres de données sur leur territoire, mais aucun État ne la fait. Lassemblée législative du Maine a récemment adopté un moratoire, mais la gouverneure Janet Mills y a opposé son veto car il ne prévoyait pas dexception pour un projet déjà en cours.

Plusieurs législateurs progressistes au niveau fédéral, dont le sénateur Bernie Sanders et la députée Alexandria Ocasio-Cortez, ont soutenu cette initiative en faveur dun moratoire et appellent à un arrêt national de la construction de centres de données. Ils ont récemment été rejoints par une figure clé du courant dominant, le député Frank Pallone Jr., principal démocrate de la commission de lÉnergie et du Commerce de la Chambre des représentants.


L'opposition aux centres de données a atteint un niveau record en 2026, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation a également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance met en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurte l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.

Face à cette levée de boucliers, plusieurs grandes entreprises technologiques ont signé en mars un engagement volontaire auprès de la Maison Blanche, sengageant à prendre en charge les hausses de prix subies par les consommateurs et causées par leurs centres de données. Ces centres de données sont essentiels à lIA, car ils fournissent la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement et au développement de cette technologie. Mais lénorme demande générée par lessor de lIA a entraîné une course à la construction rapide de nouveaux centres de données, qui se heurte à une réalité complexe sur le terrain.

Source : Annonce de Kathleen Hochul

Et vous ?

Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Un comté comptant 37 centres de données demande aux écoles de « faire des économies d'électricité » pour faire face à la hausse drastique des coûts de l'énergie provoquée par l'appétit énergétique de l'IA

« La vague de rejet de l'IA ne fait que commencer » : elle entrave les projets de centres de données et menace la souveraineté technologique, laissant les États à la recherche de solutions équilibristes

Des images satellites et prises par des drones révèlent d'importants retards dans la construction de centres de données aux États-Unis, près de 40 % des projets prévus pour cette année sont compromis
Vous avez lu gratuitement 1 190 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

236 commentaires
Commenter Signaler un problème