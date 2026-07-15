L'expansion fulgurante des centres de données pour l'IA génère des coûts environnementaux et sanitaires occultes s'élevant à 25 milliards de dollars par an. La consommation électrique massive de ces infrastructures entraîne une pollution atmosphérique accrue, provoquant des maladies graves et une mortalité prématurée au sein des populations locales. Les craintes des communautés locales portent également des sujets quotidiens tels que l'emploi, le coût des soins de santé, les factures d'énergie, etc. De plus en plus de voix appellent à un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données, bien que 40 % des chantiers prennent du retard.
Kathleen Mary Hochul est une femme politique et avocate américaine qui occupe depuis 2021 le poste de 57e gouverneur de lÉtat de New York. Membre du Parti démocrate, elle est la première femme à occuper ce poste. Lors de lélection du gouverneur de New York en 2014, le gouverneur Andrew Cuomo a choisi Hochul comme colistière ; après leur victoire, Hochul a pris ses fonctions de lieutenante-gouverneure. Cuomo et Hochul ont été réélus en 2018. Hochul a pris ses fonctions de gouverneure de New York le 24 août 2021, après la démission de Cuomo suite à des accusations de harcèlement sexuel. Elle a remporté un mandat complet lors de l'élection de 2022 face au représentant républicain Lee Zeldin, à l'issue de l'élection au poste de gouverneur de New York la plus serrée depuis 1994.
La gouverneure de New York, Kathleen Hochul, impose le tout premier gel à l'échelle de l'État du pays concernant les nouveaux centres de données « hyperscale ». Hochul suspend les autorisations environnementales délivrées au niveau de lÉtat pour une durée « pouvant aller jusquà » un an, afin de donner à lÉtat le temps de mettre en place un cadre visant à protéger lenvironnement, le réseau électrique et les factures délectricité des New-Yorkais, a indiqué son cabinet. Les collaborateurs de Hochul ont précisé aux journalistes que cette suspension sappliquerait aux centres de données dont la consommation électrique est égale ou supérieure à 50 mégawatts.
« Alors que le développement des centres de données menace de faire grimper les factures délectricité, dépuiser nos ressources naturelles et de créer de lincertitude pour les New-Yorkais, il est de ma responsabilité dagir et de montrer la voie », a déclaré la gouverneure dans un communiqué écrit. « New York montrera la voie en établissant les normes les plus strictes du pays en matière de développement des centres de données, afin de garantir que lorsque les entreprises prospèrent grâce à New York, les New-Yorkais en profitent également », a-t-elle ajouté.
Selon lAgence internationale de lénergie (AIE), la taille et la consommation électrique des centres de données peuvent varier considérablement. LAIE précise que les centres de données « conventionnels » peuvent consommer entre 10 et 25 mégawatts, tandis quun centre de données « hyperscale, axé sur lIA » peut consommer 100 mégawatts ou plus. Lannonce de Hochul fait suite à ladoption, le mois dernier, par lAssemblée législative de lÉtat de New York dun moratoire dun an. Ce projet de loi bloquerait les autorisations dimplantation de centres de données « hyperscale », définis comme ceux dont la charge de pointe dépasse 20 mégawatts.
On ignore encore si la gouverneure compte signer ce projet de loi ou y opposer son veto. Les collaborateurs de Mme Hochul ont indiqué que son cabinet avait besoin de plus de temps pour examiner le texte et y travailler avec lAssemblée législative.
Les collaborateurs ont ajouté que, dans ce contexte, une mesure exécutive constituait le moyen le plus rapide dobtenir des résultats. Cette mesure restera en vigueur pendant un an au maximum, ont précisé les collaborateurs, le bureau de la gouverneure travaillant à lélaboration dun cadre réglementaire portant sur limpact environnemental des centres ainsi que sur leurs répercussions tant sur la qualité que sur la quantité de leau.
LÉtat cherchera également à faire contribuer ces centres à un fonds destiné au réseau électrique et mettra en place un cadre de fonds dinvestissement pour aider les collectivités locales à négocier leurs propres accords. Kathleen Hochul devrait également soutenir la suppression de lexonération de la taxe sur les ventes dont bénéficient les grands centres de données, bien que cela nécessite une intervention de lassemblée législative de lÉtat.
Cette initiative intervient alors que les centres de données font lobjet dune forte opposition. Ces installations, très gourmandes en énergie, peuvent avoir des répercussions environnementales importantes, et leur forte consommation délectricité risque également dalourdir la facture délectricité des Américains et de déstabiliser le réseau électrique. En réponse, plusieurs municipalités ont gelé la construction de nouveaux centres de données sur leur territoire, mais aucun État ne la fait. Lassemblée législative du Maine a récemment adopté un moratoire, mais la gouverneure Janet Mills y a opposé son veto car il ne prévoyait pas dexception pour un projet déjà en cours.
Plusieurs législateurs progressistes au niveau fédéral, dont le sénateur Bernie Sanders et la députée Alexandria Ocasio-Cortez, ont soutenu cette initiative en faveur dun moratoire et appellent à un arrêt national de la construction de centres de données. Ils ont récemment été rejoints par une figure clé du courant dominant, le député Frank Pallone Jr., principal démocrate de la commission de lÉnergie et du Commerce de la Chambre des représentants.
L'opposition aux centres de données a atteint un niveau record en 2026, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation a également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance met en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurte l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.
Face à cette levée de boucliers, plusieurs grandes entreprises technologiques ont signé en mars un engagement volontaire auprès de la Maison Blanche, sengageant à prendre en charge les hausses de prix subies par les consommateurs et causées par leurs centres de données. Ces centres de données sont essentiels à lIA, car ils fournissent la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement et au développement de cette technologie. Mais lénorme demande générée par lessor de lIA a entraîné une course à la construction rapide de nouveaux centres de données, qui se heurte à une réalité complexe sur le terrain.
Source : Annonce de Kathleen Hochul
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