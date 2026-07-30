Les habitants sont furieux face au projet de saisie et de démolition de leurs logements pour des centres de données IA ; une famille affirme être contrainte de vendre sa maison

Récemment, le mouvement de contestation contre les centres de données d'intelligence artificielle (IA) a franchi un nouveau cap : le 18 juillet 2026, 142 rassemblements ont été organisés dans 42 États américains, du Texas à la Californie. Derrière ces manifestations, menées par l'association citoyenne Humans First, se cache un public qui ne croit tout simplement pas aux arguments avancés par le secteur. Selon un sondage Ipsos réalisé en juin, à peine 14 % des personnes interrogées se disent prêtes à soutenir la construction d'un centre de données dans leur communauté pour financer des projets d'IA. Les manifestants réclament davantage de transparence, une meilleure protection des ressources en eau et des mécanismes de responsabilisation des grandes entreprises technologiques. Pour le secteur, la problématique ne se limite plus au simple déploiement d'infrastructures, mais devient une question d'acceptabilité sociale.
En Géorgie, certains propriétaires affirment être confrontés à un ultimatum dans le contexte de l'essor de l'IA : vendre leur maison, sinon l'État les expropriera. Le géant des services publics Georgia Power prévoit de construire une nouvelle ligne de transport d'électricité destinée, entre autres, à alimenter de nouveaux centres de données. Il estime que 70 à 80 % de l'électricité acheminée par cette nouvelle ligne sera destinée aux centres de données, tandis que les 20 à 30 % restants répondront à la demande résidentielle et commerciale croissante de l'État. Selon l'entreprise, la hausse de la demande a dépassé la capacité de son réseau existant et la construction d'une nouvelle ligne de transport nécessite l'acquisition de plus de 300 parcelles de terrain, y compris des propriétés résidentielles.
La maison denfance dAnsley Brown dans le comté de Coweta, qui, selon elle, a été construite lorsquelle avait 5 ou 6 ans, nest quune des propriétés concernées. « Cest la nôtre », a-t-elle déclaré. « Cest notre famille. Cest ici que nous avons notre place. » Sa mère souhaitait que cette propriété constitue un « véritable patrimoine générationnel », a expliqué Brown, ajoutant quaujourdhui « on nous larrache ». « Cest du vol »
La mère dAnsley Brown a récemment conclu un accord de vente avec Georgia Power. Si elle ne lavait pas fait, Ansley Brown a expliqué que le fournisseur dénergie aurait pu chercher à acquérir la propriété par voie dexpropriation une procédure juridique qui permet de saisir une propriété privée, moyennant une indemnisation, pour des projets jugés dintérêt public. « Pour nous, cest du vol. Cest littéralement une entreprise qui pèse un milliard de dollars et qui vole des terres à des gens plus modestes, des gens qui ne peuvent pas se défendre. Nous navons pas les moyens de nous battre contre Georgia Power », a déclaré Brown.
Holly Lovett, porte-parole de Georgia Power, a déclaré que lexpropriation « est toujours un dernier recours pour nous et cest quelque chose que nous ne voulons jamais faire ». Lentreprise a déclaré avoir mené cette procédure de manière responsable, mais Brown nest pas daccord. « On ne peut pas raser 35 miles de campagne géorgienne sans que cela ne nuise à quelque chose ou à quelquun. Et prétendre que lon fait cela au nom des centres de données, cest un camouflet pour nous, notre communauté et nos animaux », a-t-elle déclaré.
Il y a quelques mois, Brown a raconté son histoire sur TikTok et a commencé à partager les témoignages dautres personnes se trouvant dans des situations similaires. Elle a déclaré que, même si elle sait quil est trop tard pour sauver sa maison, elle ne veut pas que cela arrive à dautres. « Ma mère veut des excuses. Elle veut que Georgia Power lui présente des excuses. Cest tout », a déclaré Brown. « Pendant une année entière, ils lont harcelée et ils ne se sont jamais excusés. Cest donc ce que nous voulons. Nous voulons des excuses de la part de Georgia Power. »
Interrogée sur la volonté de la compagnie délectricité de présenter des excuses, Georgia Power a déclaré quelle « sétait efforcée de faire preuve de transparence, de négocier de bonne foi » et de « faciliter au maximum le processus ». Quant à lidentité des exploitants des centres de données, lentreprise a indiqué quelle ne publiait pas de listes de clients afin de garantir la sûreté et la sécurité.
En juin 2026, les protestations contre les centres de données, portées par lexplosion des besoins en intelligence artificielle et les ambitions de chaque pays dêtre représentatif dans la filière, se multiplient à léchelle mondiale. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leur surconsommation d'électricité et d'eau.
Et vous ?
Pensez-vous que l'expropriation est justifiable pour des projets d'intérêt public ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
« Un mal sans pareil » : Les habitants du Michigan s'opposent à un projet de centre de données soutenu par de grands magnats; dans un contexte de balbutiements de l'intelligence artificielle
La croisade contre les datacenters de l'actrice et activiste, Erin Brokovich, débouche sur une carte interactive participative, dans un contexte global de protestations contre les datacenters IA
« La consommation d'eau et d'énergie à une telle échelle est irresponsable » : l'Utah fait face à une vive contestation populaire après l'approbation d'un centre de données IA deux fois plus grand que Manhattan
Vous avez lu gratuitement 1 224 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.