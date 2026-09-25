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54 % des américains considèrent désormais les centres de données IA comme « globalement néfastes » pour l'environnement
Une forte hausse par rapport aux 39 % de janvier 2026

Le , par Anthony
276 commentaires

355PARTAGES

6  0 
Le soutien des Américains aux centres de données dédiés à lintelligence artificielle (IA) sérode rapidement. Une nouvelle enquête du Pew Research Center menée auprès de plus de 10 500 adultes américains a révélé que 54 % dentre eux considèrent désormais ces infrastructures comme « globalement néfastes » pour lenvironnement, ce qui représente une forte hausse par rapport aux 39 % enregistrés en janvier 2026. Seuls 4 % dentre eux y voient un quelconque impact positif. La confiance dans les promesses demploi seffrite également, les perceptions négatives ayant presque doublé depuis le début de l'année. Ce mouvement de rejet touche aussi bien les démocrates que les républicains et survient en pleine période des élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que le président Donald Trump prône une croissance agressive des infrastructures dIA à léchelle nationale.

L'érosion du soutien populaire en faveur des centres de données IA se traduit déjà par des conséquences concrètes sur le terrain. Un rapport récent de Data Centre Watch a en effet révélé que l'opposition locale avait bloqué 45 projets de centres de données d'une valeur de 68 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2026. Le groupe de recherche a également constaté que des législateurs d'une trentaine d'États proposaient ou adoptaient de nouvelles réglementations encadrant l'implantation, la consommation énergétique et l'usage de l'eau de ces infrastructures.

À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis et alors que les centres de données d'IA occupent une place de plus en plus importante dans le débat politique, une nouvelle étude du Pew Research Center révèle que l'opinion des Américains à l'égard de ces installations est devenue encore plus négative au fil de l'année 2026.

Réalisée auprès de plus de 10 500 adultes américains, cette étude a révélé que seuls 4 % d'entre eux considéraient que les centres de données avaient un impact positif sur l'environnement, les dépenses énergétiques des ménages et la qualité de vie des habitants de la région. À l'inverse, plus de la moitié (54 %) estimaient qu'ils étaient « plutôt néfastes » pour l'environnement, contre 39 % en janvier 2026, soit environ six mois auparavant, ce qui témoigne d'une augmentation marquée en très peu de temps.


Les citoyens américains se tournent de plus en plus contre les centres de données IA

En réalité, les Américains estiment que les centres de données américains ont un impact plus négatif quauparavant sur les dépenses énergétiques des ménages (50 %), la qualité de vie (49 %) et les recettes fiscales locales (21 %).

Et alors que les hyperscalers promettent tous de créer des centaines, voire parfois des milliers demplois permanents, en plus des milliers demplois temporaires liés à la construction au niveau local, les habitants commencent même à ne plus croire à ces promesses. Il est intéressant de noter que la proportion de ressortissants considérant que les centres de données ont un impact globalement négatif sur lemploi local a augmenté de neuf points de pourcentage, passant de 15 % au début de lannée 2026 à 24 % à la mi-année.

Les avis sont désormais majoritairement partagés : 24 % des personnes interrogées considèrent que ces projets ont un impact globalement négatif sur lemploi, tandis que 22 % estiment quils ont un impact globalement positif. Cela signifie quune proportion non négligeable dAméricains  comprise entre 18 % et 32 % selon les sujets abordés  reste indécise quant à limpact des centres de données.

Les opinions évoluent

Aujourd'hui, trois Américains sur cinq déclarent qu'ils ne seraient pas très à l'aise, voire pas du tout à l'aise, à l'idée qu'un nouveau centre de données soit implanté dans leur région. Les habitants des zones rurales sont plus enclins qu'auparavant à avoir une perception négative de ces projets, sans doute parce que de plus en plus de projets sont approuvés dans des zones périurbaines où l'espace est moins limité.

L'étude se penche également sur les implications politiques, confirmant que les Américains sont de plus en plus préoccupés par les centres de données, tous profils confondus, qu'il s'agisse de l'âge, du sexe, du niveau d'études ou de l'appartenance politique. Si les démocrates ont globalement davantage tendance à avoir une opinion négative, les partisans des deux grands partis sont en réalité devenus plus mécontents tout au long de l'année 2026.

On peut sans doute considérer que l'une des principales conclusions de ce rapport ne réside pas nécessairement dans l'origine de cette division ni dans la question de savoir si les Américains s'inquiètent des répercussions environnementales, sociales ou économiques, mais plutôt dans la rapidité avec laquelle les sentiments négatifs se sont amplifiés en à peine plus de six mois. Tout cela se déroule bien sûr à un moment crucial sur le plan politique pour les États-Unis.

Alors que le président Trump continue de plaider en faveur du développement de lIA et de la construction de centres de données afin que le pays devienne un leader mondial, de plus en plus dÉtats et de régions imposent des interdictions temporaires afin de réévaluer la législation et les répercussions locales, y compris le Texas lui-même  où se trouve le gigantesque projet « Stargate » dOpenAI.

Annonce du Pew Research Center

Le communiqué du Pew Research Center, daté du 22 septembre 2026, fait état dune préoccupation croissante aux États-Unis concernant les répercussions environnementales et économiques des centres de données. Une majorité des Américains interrogés dans le cadre de l'enquête évoquent des impacts négatifs sur lenvironnement, les coûts énergétiques et la qualité de vie dans les environs. Les points clés de ce communiqué sont présentés ci-dessous.

« Depuis le début de l'année, les Américains se montrent de plus en plus sceptiques quant aux éventuelles répercussions environnementales et économiques des centres de données. Et selon un nouveau sondage du Pew Research Center, une majorité d'entre eux affirment qu'ils se sentiraient mal à l'aise si un nouveau centre de données venait à être mis en service dans leur région.

Cette enquête intervient alors que les manifestations contre la construction de nouveaux centres de données se multiplient et que certains responsables politiques régionaux et locaux se sont prononcés contre ces installations. De son côté, le président Donald Trump s'est toujours montré un fervent défenseur des centres de données.

Plus de la moitié des Américains (54 %) estiment désormais que les centres de données ont un impact globalement négatif sur l'environnement, contre 39 % en janvier. La moitié d'entre eux estiment qu'ils ont un impact négatif sur la facture énergétique des ménages, contre 38 % auparavant. Et 49 % considèrent qu'ils nuisent à la qualité de vie des riverains, contre 30 % auparavant. Ce nouveau sondage a été réalisé du 20 juillet au 9 août [2026] auprès de 10 548 adultes américains.

Seuls 4 % des Américains estiment que les centres de données ont un impact globalement positif dans chacun de ces domaines. »

Face à cette contestation grandissante, le secteur technologique et ses soutiens politiques ont riposté par une vaste opération de communication. Donald Trump et plusieurs milliardaires de la tech financent en effet actuellement une vaste campagne publicitaire destinée à sauver les centres de données IA et à contrer l'opposition citoyenne. Le groupe de pression « Build American AI » investit des millions de dollars dans des États stratégiques afin de mettre en avant les retombées économiques et les créations d'emplois promises par le secteur. Une offensive qui intervient alors que de nombreux projets sont bloqués ou retardés, faisant de cette question un enjeu central des élections de mi-mandat.

Source : Enquête du Pew Research Center

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les conclusions de cette étude du Pew Research Center crédibles ou pertinentes ?

Voir aussi :

Les opposants aux centres de données ont bloqué ou retardé 75 projets représentant près de 130 milliards de $ en 2026, et le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé pour atteindre 833

142 manifestations contre les centres de données IA ont eu lieu dans 42 États US, alors que l'opposition s'intensifie les organisateurs qualifiant ces projets d'atteinte inacceptable à la liberté

Les protestations contre les datacenters, portés par l'explosion des besoins en IA et les ambitions de chaque pays d'être représentatif dans la filière, se multiplient à l'échelle mondiale
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276 commentaires
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:38
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
3  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 10:27
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
Le temps que le peu de ressources qui subsistent sur Terre puissent être détruites... Et encore, après ces entreprises pourront détruire le reste de l'univers... Certaines s'y essaient déjà en délocalisant leur datacenters en orbite terrestre!!!
3  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 26/09/2026 à 12:42
Ivr,

Citation Envoyé par lvr Voir le message
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
Non, tout le monde ne l'utilise pas (l'IA), et tout le monde ne veut pas les utiliser (les datacenter), mais tout est fait pour nous forcer à cela... L'excès nuit en tout.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 18:25
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La protestation contre les centres de données dédiés à l'IA est devenue plus virulente

  • consommation délectricité.
  • utilisation de leau.


L'essor de l'IA génère des besoins énergétiques et hydriques massifs qui pèsent lourdement sur l'environnement.
En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie. Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations.

  • particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales,
  • notamment des maladies pulmonaires,
  • des troubles cardiaques et, dans certains cas,
  • des taux plus élevés de mortalité prématurée.
  • L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures.
Ce que l'on ne n'entend pas beaucoup (et/ou que le lien n'est pas fait), c'est que ces dépenses énergétiques (sans même compter la consommation d'eau, une ressource plus rare qu'on ne le croit), s'ajoutent aux dégâts collatéraux des guerres Israël/Palestine/Cisjordanie, Ukraine/Russie et USA/Iran, et font partie de l'équation qui mène à la flambée des prix actuel... De même, cette course à l'IA entraîne des pénuries de RAM et autres composants...

Bref, beaucoup de dégât dans le monde réel, là où la bulle IA va faire des ravages incalculable, qu'elle perce (chômage, etc) ou pas (pertes d'investissement si éclatement de la bulle). Ajoutons le développement d'armes boostés à l'IA, qui ne font que prolonger les guerres ci-dessus, dont les victimes sont les pauvres bougres qu'on envoie se faire dégommer dès leur arrivée au front.

Je ne sais pas vous, mais moi, plus le temps passe, plus je pense que l'IA est un cancer qui se généralise. Il serait grand temps de n'en garder que la substantiel moelle, et d'en finir avec le reste. Vu pieu, je sais, mais qui serait salutaire au plus grand nombre.

C'est juste mon avis, chacun a le sien et c'est très bien ainsi.
BàV et Peace & Love.
2  1 
lvr
Avatar de lvr
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 20:24
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
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