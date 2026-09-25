L'érosion du soutien populaire en faveur des centres de données IA se traduit déjà par des conséquences concrètes sur le terrain. Un rapport récent de Data Centre Watch a en effet révélé que l'opposition locale avait bloqué 45 projets de centres de données d'une valeur de 68 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2026. Le groupe de recherche a également constaté que des législateurs d'une trentaine d'États proposaient ou adoptaient de nouvelles réglementations encadrant l'implantation, la consommation énergétique et l'usage de l'eau de ces infrastructures.
À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis et alors que les centres de données d'IA occupent une place de plus en plus importante dans le débat politique, une nouvelle étude du Pew Research Center révèle que l'opinion des Américains à l'égard de ces installations est devenue encore plus négative au fil de l'année 2026.
Réalisée auprès de plus de 10 500 adultes américains, cette étude a révélé que seuls 4 % d'entre eux considéraient que les centres de données avaient un impact positif sur l'environnement, les dépenses énergétiques des ménages et la qualité de vie des habitants de la région. À l'inverse, plus de la moitié (54 %) estimaient qu'ils étaient « plutôt néfastes » pour l'environnement, contre 39 % en janvier 2026, soit environ six mois auparavant, ce qui témoigne d'une augmentation marquée en très peu de temps.
Les citoyens américains se tournent de plus en plus contre les centres de données IA
En réalité, les Américains estiment que les centres de données américains ont un impact plus négatif quauparavant sur les dépenses énergétiques des ménages (50 %), la qualité de vie (49 %) et les recettes fiscales locales (21 %).
Et alors que les hyperscalers promettent tous de créer des centaines, voire parfois des milliers demplois permanents, en plus des milliers demplois temporaires liés à la construction au niveau local, les habitants commencent même à ne plus croire à ces promesses. Il est intéressant de noter que la proportion de ressortissants considérant que les centres de données ont un impact globalement négatif sur lemploi local a augmenté de neuf points de pourcentage, passant de 15 % au début de lannée 2026 à 24 % à la mi-année.
Les avis sont désormais majoritairement partagés : 24 % des personnes interrogées considèrent que ces projets ont un impact globalement négatif sur lemploi, tandis que 22 % estiment quils ont un impact globalement positif. Cela signifie quune proportion non négligeable dAméricains comprise entre 18 % et 32 % selon les sujets abordés reste indécise quant à limpact des centres de données.
Les opinions évoluent
Aujourd'hui, trois Américains sur cinq déclarent qu'ils ne seraient pas très à l'aise, voire pas du tout à l'aise, à l'idée qu'un nouveau centre de données soit implanté dans leur région. Les habitants des zones rurales sont plus enclins qu'auparavant à avoir une perception négative de ces projets, sans doute parce que de plus en plus de projets sont approuvés dans des zones périurbaines où l'espace est moins limité.
L'étude se penche également sur les implications politiques, confirmant que les Américains sont de plus en plus préoccupés par les centres de données, tous profils confondus, qu'il s'agisse de l'âge, du sexe, du niveau d'études ou de l'appartenance politique. Si les démocrates ont globalement davantage tendance à avoir une opinion négative, les partisans des deux grands partis sont en réalité devenus plus mécontents tout au long de l'année 2026.
On peut sans doute considérer que l'une des principales conclusions de ce rapport ne réside pas nécessairement dans l'origine de cette division ni dans la question de savoir si les Américains s'inquiètent des répercussions environnementales, sociales ou économiques, mais plutôt dans la rapidité avec laquelle les sentiments négatifs se sont amplifiés en à peine plus de six mois. Tout cela se déroule bien sûr à un moment crucial sur le plan politique pour les États-Unis.
Alors que le président Trump continue de plaider en faveur du développement de lIA et de la construction de centres de données afin que le pays devienne un leader mondial, de plus en plus dÉtats et de régions imposent des interdictions temporaires afin de réévaluer la législation et les répercussions locales, y compris le Texas lui-même où se trouve le gigantesque projet « Stargate » dOpenAI.
Annonce du Pew Research Center
Le communiqué du Pew Research Center, daté du 22 septembre 2026, fait état dune préoccupation croissante aux États-Unis concernant les répercussions environnementales et économiques des centres de données. Une majorité des Américains interrogés dans le cadre de l'enquête évoquent des impacts négatifs sur lenvironnement, les coûts énergétiques et la qualité de vie dans les environs. Les points clés de ce communiqué sont présentés ci-dessous.
« Depuis le début de l'année, les Américains se montrent de plus en plus sceptiques quant aux éventuelles répercussions environnementales et économiques des centres de données. Et selon un nouveau sondage du Pew Research Center, une majorité d'entre eux affirment qu'ils se sentiraient mal à l'aise si un nouveau centre de données venait à être mis en service dans leur région.
Cette enquête intervient alors que les manifestations contre la construction de nouveaux centres de données se multiplient et que certains responsables politiques régionaux et locaux se sont prononcés contre ces installations. De son côté, le président Donald Trump s'est toujours montré un fervent défenseur des centres de données.
Plus de la moitié des Américains (54 %) estiment désormais que les centres de données ont un impact globalement négatif sur l'environnement, contre 39 % en janvier. La moitié d'entre eux estiment qu'ils ont un impact négatif sur la facture énergétique des ménages, contre 38 % auparavant. Et 49 % considèrent qu'ils nuisent à la qualité de vie des riverains, contre 30 % auparavant. Ce nouveau sondage a été réalisé du 20 juillet au 9 août [2026] auprès de 10 548 adultes américains.
Seuls 4 % des Américains estiment que les centres de données ont un impact globalement positif dans chacun de ces domaines. »
Face à cette contestation grandissante, le secteur technologique et ses soutiens politiques ont riposté par une vaste opération de communication. Donald Trump et plusieurs milliardaires de la tech financent en effet actuellement une vaste campagne publicitaire destinée à sauver les centres de données IA et à contrer l'opposition citoyenne. Le groupe de pression « Build American AI » investit des millions de dollars dans des États stratégiques afin de mettre en avant les retombées économiques et les créations d'emplois promises par le secteur. Une offensive qui intervient alors que de nombreux projets sont bloqués ou retardés, faisant de cette question un enjeu central des élections de mi-mandat.
Source : Enquête du Pew Research Center
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