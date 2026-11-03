Cette initiative répond à une vulnérabilité mise en évidence par les frappes ukrainiennes. Début octobre 2026, deux des cinq centres de données de Yandex ont été frappés par des drones ukrainiens en lespace de deux jours, ce qui a placé le groupe dans l'incapacité d'assurer ses services. La société, parfois qualifiée de « Google russe », dirige le moteur de recherche le plus utilisé du pays. Yandex a qualifié ses centres de données d'« essentiels » et jugé « très difficile de prévoir » leur retour à la normale, ce que Kiev a confirmé en reconnaissant les attaques.
Au-delà de Yandex, cest tout un pan de linfrastructure russe qui a été touché. Dans le cadre de la guerre qui dure depuis quatre ans et demi, les centres de données dédiés à l'IA de la Russie ont été détruits par des attaques de drones ukrainiens. Si Yandex, Sberbank et VKontakte restent discrets sur lampleur des dégâts, des particuliers et des entreprises ont signalé des interruptions généralisées des services cloud, affectant les services bancaires, le commerce en ligne ou la géolocalisation. La plupart des experts prévoient plusieurs mois, voire plusieurs années de réparations, et certains avertissent que les ambitions de Moscou en matière dIA pourraient subir un sérieux revers.
Dans ce contexte, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, a ordonné aux centres de données privés situés en Russie de réserver 10 % de leur capacité à l'hébergement de ressources d'information russes.
Le décret a été publié sur le portail officiel dinformation juridique de la Russie et accorde aux centres de données privés un délai de 10 jours pour sy conformer. La capacité réservée pourra continuer à être utilisée par ses propriétaires, mais une sous-commission gouvernementale spéciale pourra ordonner quelle soit mise à la disposition des ressources dinformation russes dans les 24 heures.
LUkraine a également pris pour cible à plusieurs reprises linfrastructure numérique russe. En octobre 2026, des frappes ukrainiennes, lancées en réponse aux attaques russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes, ont touché trois centres de données Yandex en Russie. Cela a perturbé les services cloud, le stockage de données, les bases de données et dautres systèmes en ligne, lactivité des bots russes ayant ensuite fortement diminué.
Le décret précise que laccès à la capacité de calcul réservée sera payant, les prix étant plafonnés à un niveau fixé par la sous-commission. Le gouvernement russe a été chargé de mettre en place cet organe et de déterminer les modalités de prise de décision concernant lattribution de cette capacité.
Le ministère russe du Développement numérique a été chargé dévaluer lespace disponible et la capacité de calcul des centres de données nationaux, ainsi que de définir les exigences nécessaires à un fonctionnement fiable et ininterrompu.
Le décret autorise également les ressources dinformation russes à utiliser temporairement la capacité de calcul de centres de données situés hors de Russie. De telles décisions devront être approuvées par le Service fédéral de sécurité (FSB).
La Russie explore également de nouveaux projets de centres de données avec les États-Unis. Le 16 octobre, lémissaire du Kremlin, Kirill Dmitriev, a déclaré que les deux pays discutaient dinitiatives conjointes en matière dinfrastructures de données, y compris lutilisation éventuelle de la capacité nucléaire russe pour les soutenir.
La publication de ce décret survient alors que des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants mettent en garde contre le risque deffondrement de l'économie numérique hypercentralisée de la Russie, dans un contexte où le conflit avec lUkraine a pris la forme dune « guerre des centres de données ». Plusieurs personnalités influentes russes admettent en effet que la dépendance de lÉtat vis-à-vis dinstallations de données concentrées crée un point de défaillance unique, une vulnérabilité qui navait pas été correctement prise en compte avant lescalade et qui expose désormais les services numériques essentiels.
Source : Décret publié sur le portail officiel d'information juridique de la Russie
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