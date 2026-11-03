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Vladimir Poutine exige que les centres de données privés russes réservent 10 % de leur capacité à l'usage de l'État
Suite à la destruction de centres de données russes par l'Ukraine

Le , par Anthony
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Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux centres de données privés situés en Russie de réserver 10 % de leur capacité aux ressources d'information russes, d'après un décret publié sur le portail officiel d'information juridique du pays. Les opérateurs disposent de dix jours pour se conformer à cette mesure. Les propriétaires peuvent continuer à utiliser la capacité réservée, mais une sous-commission gouvernementale peut la réquisitionner dans un délai de 24 heures, à des prix plafonnés. Cette mesure fait suite aux frappes ukrainiennes qui ont touché trois centres de données de Yandex et perturbé les services cloud, le stockage de données ainsi que d'autres systèmes en ligne. Le décret autorise également les ressources d'information russes à utiliser temporairement des centres de données situés hors de Russie, avec l'accord du Service fédéral de sécurité (FSB).

Cette initiative répond à une vulnérabilité mise en évidence par les frappes ukrainiennes. Début octobre 2026, deux des cinq centres de données de Yandex ont été frappés par des drones ukrainiens en lespace de deux jours, ce qui a placé le groupe dans l'incapacité d'assurer ses services. La société, parfois qualifiée de « Google russe », dirige le moteur de recherche le plus utilisé du pays. Yandex a qualifié ses centres de données d'« essentiels » et jugé « très difficile de prévoir » leur retour à la normale, ce que Kiev a confirmé en reconnaissant les attaques.

Au-delà de Yandex, cest tout un pan de linfrastructure russe qui a été touché. Dans le cadre de la guerre qui dure depuis quatre ans et demi, les centres de données dédiés à l'IA de la Russie ont été détruits par des attaques de drones ukrainiens. Si Yandex, Sberbank et VKontakte restent discrets sur lampleur des dégâts, des particuliers et des entreprises ont signalé des interruptions généralisées des services cloud, affectant les services bancaires, le commerce en ligne ou la géolocalisation. La plupart des experts prévoient plusieurs mois, voire plusieurs années de réparations, et certains avertissent que les ambitions de Moscou en matière dIA pourraient subir un sérieux revers.

Dans ce contexte, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, a ordonné aux centres de données privés situés en Russie de réserver 10 % de leur capacité à l'hébergement de ressources d'information russes.

Le décret a été publié sur le portail officiel dinformation juridique de la Russie et accorde aux centres de données privés un délai de 10 jours pour sy conformer. La capacité réservée pourra continuer à être utilisée par ses propriétaires, mais une sous-commission gouvernementale spéciale pourra ordonner quelle soit mise à la disposition des ressources dinformation russes dans les 24 heures.


LUkraine a également pris pour cible à plusieurs reprises linfrastructure numérique russe. En octobre 2026, des frappes ukrainiennes, lancées en réponse aux attaques russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes, ont touché trois centres de données Yandex en Russie. Cela a perturbé les services cloud, le stockage de données, les bases de données et dautres systèmes en ligne, lactivité des bots russes ayant ensuite fortement diminué.

Le décret précise que laccès à la capacité de calcul réservée sera payant, les prix étant plafonnés à un niveau fixé par la sous-commission. Le gouvernement russe a été chargé de mettre en place cet organe et de déterminer les modalités de prise de décision concernant lattribution de cette capacité.

Le ministère russe du Développement numérique a été chargé dévaluer lespace disponible et la capacité de calcul des centres de données nationaux, ainsi que de définir les exigences nécessaires à un fonctionnement fiable et ininterrompu.

Le décret autorise également les ressources dinformation russes à utiliser temporairement la capacité de calcul de centres de données situés hors de Russie. De telles décisions devront être approuvées par le Service fédéral de sécurité (FSB).

La Russie explore également de nouveaux projets de centres de données avec les États-Unis. Le 16 octobre, lémissaire du Kremlin, Kirill Dmitriev, a déclaré que les deux pays discutaient dinitiatives conjointes en matière dinfrastructures de données, y compris lutilisation éventuelle de la capacité nucléaire russe pour les soutenir.

La publication de ce décret survient alors que des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants mettent en garde contre le risque deffondrement de l'économie numérique hypercentralisée de la Russie, dans un contexte où le conflit avec lUkraine a pris la forme dune « guerre des centres de données ». Plusieurs personnalités influentes russes admettent en effet que la dépendance de lÉtat vis-à-vis dinstallations de données concentrées crée un point de défaillance unique, une vulnérabilité qui navait pas été correctement prise en compte avant lescalade et qui expose désormais les services numériques essentiels.

Source : Décret publié sur le portail officiel d'information juridique de la Russie

Et vous ?

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Voir aussi :

L'Ukraine a frappé un centre de données lors d'une troisième attaque contre le géant russe de la technologie Yandex, puis le trafic de bots de désinformation russe a quasi-disparu

Après les frappes ukrainiennes contre les centres de données de Yandex en Russie, les opérateurs de bots ont rapidement migré leurs systèmes vers d'autres fournisseurs cloud pour diffuser la désinformation
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