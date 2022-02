L'étude, menée par SlashData dans le cadre de sa 21e enquête Developer Nation , montre également que l'utilisation de fournisseurs de cloud alternatifs a presque doublé au cours des quatre dernières années, tandis que l'utilisation des trois plus grands hyperscalers, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP), n'a augmenté que de 18 %.Si 51 % des développeurs déclarent qu'AWS, Microsoft Azure et GCP sont leur principal fournisseur de services, la majorité (78 %) utilise plus d'un fournisseur pour leurs services de cloud computing.", explique Blair Lyon, vice-président de l'expérience cloud chez Linode. "Les résultats font écho à un rapport publié l'année dernière par 451 Research, qui a constaté que les grands fournisseurs hyperscale ne sont pas toujours idéaux pour tous les cas d'utilisation du cloud - et que les fournisseurs alternatifs de cloud comblent de plus en plus le fossé pour les cas d'utilisation qui étaient auparavant négligés ou mal desservis, notamment pour les petites entreprises et les développeurs indépendants. De plus, comme il a été signalé en décembre que de nombreuses entreprises estiment que les fournisseurs hyperscale facturent trop cher ", explique Konstantinos Korakitis, directeur de recherche chez SlashData.Source : Slashdata Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Utilisez-vous également des fournisseurs de cloud alternatifs ? pour quelles raisons ?