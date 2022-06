Selon Gartner, le marché mondial de l'infrastructure en tant que service (IaaS) a connu une croissance de 41,4 % en 2021, pour atteindre 90,9 milliards de dollars, contre 64,3 milliards de dollars en 2020, selon Gartner, Inc. Amazon a conservé la position de numéro 1 sur le marché IaaS en 2021, suivi de Microsoft, Alibaba, Google et Huawei.", a déclaré Sid Nag, VP analyste chez Gartner. "En 2021, les cinq principaux fournisseurs IaaS représentaient plus de 80 % du marché. Amazon a continué de dominer le marché mondial de l'IaaS avec un chiffre d'affaires de 35,4 milliards de dollars en 2021 et 38,9 % de parts de marché (voir le tableau 1).Microsoft suit en deuxième position avec une part de 21,1 % et une croissance supérieure à celle du marché, atteignant plus de 19 milliards de dollars de revenus IaaS en 2021. Étant donné que de nombreuses organisations s'appuient déjà sur les logiciels et services d'entreprise de Microsoft, Azure a été positionné pour saisir des opportunités dans presque tous les marchés verticaux.Alibaba est à nouveau le troisième fournisseur mondial de cloud public IaaS, avec une part de marché de 9,5 % et un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars en 2021. Si Alibaba reste leader du marché chinois du cloud, il est également en passe de devenir le premier fournisseur régional en Indonésie, en Malaisie et sur d'autres marchés émergents du cloud, compte tenu de sa compréhension du marché local et de sa capacité à servir de passerelle vers le commerce numérique.", a déclaré Nag.Google Cloud a connu le taux de croissance le plus élevé des cinq principaux fournisseurs de IaaS, avec une croissance de 63,7 % en 2021 pour atteindre 6,4 milliards de dollars de revenus. Cette croissance a été stimulée par une augmentation constante de l'adoption pour les charges de travail traditionnelles des entreprises ainsi que par l'innovation de Google dans des capacités plus pointues telles que l'intelligence artificielle et les technologies de conteneurs Kubernetes, soutenues par une expansion de leur écosystème de partenaires pour atteindre une base de clients plus large.Si la croissance de Huawei s'est tempérée en 2021 après deux années consécutives de croissance de plus de 200 %, elle a tout de même conservé la position de numéro 5 du marché avec 4,2 milliards de dollars de revenus. Huawei a réalisé d'importants investissements dans son écosystème IaaS au cours des deux dernières années, et grâce à une stratégie renforcée de matériel ouvert, de logiciels open-source et d'habilitation des partenaires, elle a pu proposer des offres élargies aux universités, aux développeurs et aux startups.", a déclaré M. Nag. "."Source : GartnerQu'en pensez-vous ?