Et les développeurs affirment dépenser suivant des suppositions

Les coûts du cloud pour les entreprises ont augmenté de 93 % en moyenne au cours de l'année écoulée, les PME font état d'une augmentation moyenne de 48 %, soit 5 600 $ par mois, selon Civo



Le fournisseur de services natifs du cloud Civo a mené une enquête sur les dépenses des entreprises en matière de cloud et a constaté que les coûts du cloud pour les entreprises ont augmenté de 93 % en moyenne au cours de l'année écoulée.Les petites entreprises souffrent également, les PME faisant état d'une augmentation moyenne des coûts du cloud de 48 % au cours de l'année écoulée. L'étude de Civo révèle que, mois après mois, cela signifie que les PME dépensent en moyenne 5 600 $ par mois pour les déploiements de cloud.Sur les 1 000 développeurs interrogés dans le cadre de l'enquête, 59 % déclarent que la raison de l'augmentation de leurs coûts liés au cloud est l'ajout de nouveaux services et solutions dans le cloud. Ce chiffre dépasse le rôle joué par la nécessité d'étendre l'utilisation du cloud (51 %) et par les entreprises qui connaissent une augmentation du trafic sur leurs serveurs (45 %).", déclare Mark Boost, PDG de Civo. "."L'étude révèle que 77 % des entreprises ont l'un des trois grands fournisseurs (AWS, Azure ou Google Cloud) comme fournisseur principal. Alors que les utilisateurs doivent faire face à des coûts croissants liés au cloud, ces hyperscalers voient leurs bénéfices exploser. Microsoft a récemment annoncé des bénéfices pour le troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes, grâce à des revenus de 23,4 milliards de dollars dans l'unité "cloud" de l'entreprise, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.M. Boost ajoute : "."Source : Civo Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?Votre entreprise utilise-t-elle un fournisseur de cloud hyperscaler ? que pensez-vous des fournisseurs alternatifs ?