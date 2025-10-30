Deux ans après être passé d'AWS à une infrastructure bare metal, OneUptime annonce une réduction durable des coûts de 60 %, une diminution de la latence de 40 % et une meilleure résilience face aux pannes

Deux ans après être passé d'AWS à une infrastructure bare metal, OneUptime annonce une réduction durable de 60 % de ses coûts, soit 230 000 dollars par an au départ, ainsi qu'une réduction de 40 % de la latence et une meilleure résilience face aux pannes du cloud. Malgré les défis liés à la gestion du matériel, cette transition met l'accent sur la souveraineté opérationnelle et recommande des stratégies hybrides aux leaders technologiques.
Amazon Web Services (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès de ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une véritable ferme de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %.
Le 20 octobre 2025, AWS a subi une panne majeure, entraînant des pannes sur les sites web et les plateformes qui dépendent de son infrastructure cloud. La start-up d'IA Perplexity, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS. Le site web d'achat d'Amazon, PrimeVideo et Alexa ont tous rencontré des problèmes. Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox, Clash Royale et Clash of Clans figuraient parmi les sites de jeux en panne, tandis que Venmo et Chime de Paypal faisaient partie des plateformes financières confrontées à des problèmes. L'application Lyft, concurrente d'Uber, était également indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.
Depuiis, différentes réactions ont émergé, notamment un rapport de OneUptime. Deux ans après que OneUptime, une plateforme de surveillance et d'observabilité, ait pris la décision audacieuse de passer d'Amazon Web Services à une infrastructure bare metal, l'entreprise revient sur un parcours qui lui a permis d'économiser des centaines de milliers de dollars par an tout en remodelant son mode de fonctionnement. Dans un rapport récent, OneUptime explique en détail comment cette migration, initialement motivée par la flambée des coûts du cloud, est devenue un témoignage de la résilience de l'auto-hébergement dans un contexte où l'industrie examine de plus en plus attentivement la dépendance au cloud.
La transition initiale en 2023 a permis de réduire les dépenses de 230 000 dollars par an, en utilisant des outils tels que Docker, Kubernetes et Ceph pour gérer les serveurs bare metal sans les frais généraux liés aux services gérés d'AWS. En 2025, l'entreprise fait état d'économies soutenues, mais avec quelques nuances : le renouvellement du matériel et des opérations de maintenance imprévues ont tempéré les gains initiaux, même si les coûts globaux restent inférieurs de 60 % à ceux de l'époque AWS.
Les initiés du secteur se souviennent peut-être du buzz lorsque OneUptime a partagé son histoire pour la première fois, suscitant des débats sur la faisabilité du décloudage pour les entreprises technologiques de taille moyenne. Répondant à ces questions dans sa dernière mise à jour, l'équipe révèle que si le bare metal offre un contrôle inégalé, permettant des optimisations personnalisées que les abstractions d'AWS masquent souvent, il exige une courbe d'apprentissage plus raide dans des domaines tels que la mise en réseau et le basculement.
Les gains de performance ont été mis en avant, OneUptime ayant constaté une réduction de la latence pouvant atteindre 40 % pour ses services principaux, un chiffre salué pour la puissance brute du matériel dédié. Cependant, la transition ne s'est pas faite sans heurts ; les premières pannes dues à des clusters Ceph mal configurés ont mis à l'épreuve leur détermination, soulignant la nécessité de disposer d'une expertise interne solide, généralement gérée par les fournisseurs de cloud.
En approfondissant la question, la rétrospective sur deux ans de OneUptime met en évidence un changement de priorités : ce qui avait commencé comme une mesure de réduction des coûts s'est transformé en une couverture stratégique contre les pannes du cloud, en particulier après les perturbations très médiatisées d'AWS, comme l'incident US-East-1 en octobre 2025. En décentralisant leur infrastructure, ils ont évité le « rayon d'action » des pannes régionales qui ont paralysé leurs concurrents encore liés aux centres de données basés en Virginie.
Les comparaisons avec des pairs, comme la migration similaire de Dukaan qui a permis d'éviter des factures mensuelles de 80 000 dollars, renforcent la voie choisie par OneUptime. Cependant, ils avertissent que le bare metal n'est pas une panacée : la mise à l'échelle nécessite un approvisionnement proactif en matériel, et les coûts énergétiques ont augmenté de 15 % dans un contexte de tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Pour les dirigeants qui envisagent des mesures similaires, OneUptime met l'accent sur les approches hybrides : conserver AWS pour les pics de capacité tout en exécutant les charges de travail essentielles sur site. En fin de compte, l'expérience de OneUptime illustre une tendance à la maturité où la rentabilité rencontre la souveraineté opérationnelle. À mesure que les géants du cloud comme AWS évoluent, en proposant eux-mêmes des instances bare metal, la frontière entre l'hébergement et l'autogestion s'estompe, mais pour les innovateurs comme OneUptime, le pari du bare metal continue de porter ses fruits en termes de contrôle et d'économies.
La panne récente de AWS semble confirmer cette situation. La panne a notamment été attribuée à une erreur d'un gestionnaire de système de noms de domaine (DNS) dans le centre de données de Virginie, le plus ancien et le plus grand de ses sites. Cet incident a mis en évidence la dépendance mondiale à l'égard de l'infrastructure d'AWS et relancé le débat sur les risques liés à la concentration du cloud entre quelques géants technologiques américains.
Source : Rapport de OneUptime
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La panne d'AWS montre que les internautes sont « à la merci » d'un nombre trop restreint de fournisseurs, selon des experts. AWS héberge aujourd'hui une part considérable de l'économie numérique
Le marché des services cloud "ne fonctionne pas" avec Amazon AWS et Microsoft qui contrôlent chacun jusqu'à 40 % du marché. Le manque de concurrence entraînant des coûts plus élevés
Elon Musk se moque de la panne d'AWS et annonce un chiffrement de bout en bout complet pour les messages X, le positionnant face à Signal et WhatsApp sans dépendance à AWS ni publicités
Vous avez lu gratuitement 679 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.