Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services, a reconnu que la guerre en Iran posait des défis au plus grand fournisseur mondial de services cloud

Matt Garman, PDG dAmazon Web Services, aurait reconnu que le conflit en cours en Iran posait des défis au plus grand fournisseur mondial de services cloud. Sadressant à CNBC lors de la conférence HumanX à San Francisco, Garman a qualifié la situation de difficile et a déclaré que les employés dAmazon travaillaient sans relâche pour éviter toute interruption de service pour ses clients au Moyen-Orient.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, selon un modèle de facturation à l'utilisation. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % de parts de marché pour l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Selon un nouveau rapport, les frappes iraniennes ont provoqué une « panne totale » de deux zones de disponibilité d'Amazon Web Services à Dubaï et à Bahreïn, et l'entreprise s'attend à ce qu'elles restent « indisponibles pendant une période prolongée » Au sein d'Amazon Web Services, les frappes ont causé tant de dégâts que les employés ont été invités à ne plus accorder la priorité à ces deux régions.
Récemment, Matt Garman, PDG dAmazon Web Services, aurait reconnu que le conflit en cours en Iran posait des défis au plus grand fournisseur mondial de services cloud. Sadressant à CNBC lors de la conférence HumanX à San Francisco, Garman a qualifié la situation de difficile et a déclaré que les employés dAmazon travaillaient sans relâche pour éviter toute interruption de service pour ses clients au Moyen-Orient.
« Cest une situation vraiment difficile, et nous travaillons darrache-pied », a déclaré Garman. Il a ajouté : « En fait, nous avons des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'assurer que nous pouvons maintenir notre infrastructure opérationnelle pour nos clients dans cette région. » Les services cloud d'Amazon ont signalé des perturbations liées au conflit avec l'Iran à Bahreïn et aux Émirats arabes unis depuis début mars. Selon la page d'état d'AWS, des dizaines de services AWS à Bahreïn et aux Émirats arabes unis restent indisponibles alors que la guerre avec l'Iran entre dans sa sixième semaine.
La marine des Gardiens de la révolution iranienne a annoncé avoir pris pour cible linfrastructure des centres de données dAmazon à Bahreïn. Garman a affirmé que la guerre était perturbatrice non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour lensemble de léconomie mondiale. « Cest évidemment extrêmement perturbateur pour léconomie mondiale, car nous sommes tous très dépendants de lénergie, et cela détourne également lattention de lindustrie, pour nous », a déclaré Garman. « Vous savez, il ny a pas de conséquences immédiates à court terme, mais cest vraiment le frein à léconomie mondiale auquel nous devons penser. »
Garman a ajouté que la technologie nest pas le seul secteur à subir des répercussions. « Il suffit de descendre un peu plus bas dans la chaîne dapprovisionnement pour trouver des conséquences, et nous ne faisons pas exception », a-t-il déclaré. Garman sest toutefois montré optimiste concernant le Moyen-Orient. « Il y a un fantastique esprit dentreprise », a-t-il déclaré. « Il y a une volonté dinvestir. Notre enthousiasme, et le mien, pour investir à long terme dans cette région est donc plus fort que jamais. »
Une note interne dAmazon affirme que les frappes iraniennes ont rendu deux zones de disponibilité dAmazon Web Services « hors service » à Dubaï et à Bahreïn, et que lentreprise sattend à ce quelles restent « indisponibles pendant une période prolongée ». « Ces deux régions continuent dêtre affectées, et les services ne doivent pas sattendre à fonctionner avec des niveaux normaux de redondance et de résilience », indique la note interne.
La note ajoute : « Nous travaillons activement à libérer et à réserver autant de capacité que possible dans la région pour les clients, et les services doivent être réduits à lempreinte minimale requise pour prendre en charge la migration des clients. » AWS aurait également conseillé à ses clients de migrer leurs applications vers dautres régions AWS, et a déclaré avoir déjà aidé un grand nombre dutilisateurs à le faire.
Cette situation représente un coup dur pour AWS qui est considéré comme le plus grand fournisseur mondial de services cloud. En 2025, Amazon Web Services (AWS), la filiale d'informatique dématérialisée du géant du commerce électronique Amazon, a annoncé un chiffre d'affaires de 29,3 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Il s'agit d'une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre. D'autre part, Microsoft a déclaré que les revenus du segment Intelligent Cloud au premier trimestre 2025 s'élevaient à 26,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 %. Ce chiffre comprend une augmentation de 22 % des revenus des produits serveurs et des services cloud, avec une croissance de 33 % d'Azure et d'autres services cloud.
Source : Matt Garman, PDG dAmazon Web Services, sadressant à CNBC
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