Tous les habitants d'une ville de Pennsylvanie recevront 10 000 $ si un centre de données y est construit, soit un montant total de 45 millions $, mais ils continuent de s'y opposer

La décision des habitants de Hazle Township témoigne d'un phénomène national bien plus vaste. Selon une étude de Data Center Watch, les opposants aux centres de données ont bloqué ou retardé 75 projets représentant près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2026. Le nombre de groupes d'opposition actifs a lui aussi plus que doublé en un an, pour atteindre 833 groupes répartis dans 49 États, illustrant ainsi les obstacles croissants auxquels se heurte le développement des infrastructures d'IA sur l'ensemble du territoire américain.
Dans le cadre de la procédure d'obtention des autorisations pour un projet de centre de données situé dans les contreforts des Poconos, la société Northpoint Development a envoyé cet été des courriers aux 10 460 habitants de la commune voisine de Hazle Township, leur proposant de remettre à chaque foyer un chèque à dépenser « comme bon leur semble ».
D'un montant total de 45 millions de dollars, ces versements constitueraient un coup de pouce considérable pour de nombreux habitants de la ville, où le revenu moyen par foyer s'élève à 60 000 dollars. Ils pourraient s'en servir pour payer six mois de loyer dans un appartement de deux chambres ou pour financer leurs courses ou leur carburant pendant plusieurs mois supplémentaires, selon le Wall Street Journal.
Mais de nombreux habitants de Pennsylvanie refusent ces indemnités, soupçonnant le promoteur de tenter de les soudoyer pour quils donnent leur accord à la construction dun centre de données susceptible de générer des nuisances sonores et une pollution lumineuse, ou simplement de contribuer à laccélération du développement de lIA, dont ils craignent quelle nentraîne la disparition massive demplois.
Jeff Fasnacht, un enseignant à la retraite qui habite près du site prévu pour le nouveau centre de données, partageait la même inquiétude que de nombreux autres habitants à travers le pays qui s'opposent à la construction de centres de données : une nouvelle forme de syndrome « NIMBY » (Not In My Backyard, « pas dans mon jardin »).
« 10 000 dollars, ce n'est rien comparé à la chute de la valeur de ma propriété », a déclaré Jeff Fasnacht au Wall Street Journal, tout en dégustant un scotch et un cigare après une partie de golf.
Ed Negra, un propriétaire à la retraite, a ajouté que loffre du promoteur pourrait finir par se retourner contre lui, car elle risquait dinciter les habitants à se pencher sur les inconvénients potentiels du centre de données. « Je pense que ça a leffet inverse, car la plupart des gens se disent : "Hé, est-ce quils essaient de nous soudoyer ?" », aurait-il déclaré.
L'opposition aux centres de données s'est tellement renforcée que les gens préféreraient voir une centrale nucléaire s'implanter dans leur quartier plutôt qu'un centre de données, selon un sondage Gallup réalisé en mai 2026.
Les promoteurs ont déployé des efforts sans précédent pour tenter de convaincre les propriétaires méfiants, en proposant des dizaines de millions de dollars de financement aux écoles locales, aux services de pompiers et à d'autres services.
Lors de la fête italienne locale organisée dans le canton de Hazle, les habitants ont pu voir une pancarte indiquant « Manèges gratuits offerts par Northpoint », selon le Journal.
Les versements directs en espèces aux habitants pourraient constituer la tentative la plus audacieuse à ce jour pour rallier l'opinion publique même si les responsables politiques des deux bords se montrent de plus en plus réticents à l'égard des centres de données, soucieux de satisfaire leurs électeurs en vue de leur réélection.
Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, républicain, a ordonné un gel des autorisations de construction de centres de données, tandis que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, démocrate, a décrété un moratoire sans précédent sur la construction de centres de données à grande échelle.
Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a signé un décret interdisant les accords de confidentialité entre les collectivités locales et les entreprises exploitant des centres de données, prenant ainsi position contre ce quil a qualifié de promoteurs « prédateurs ».
John Zola, qui habite près de Hazle Township, dans la ville de Sugarloaf, estime que les élus locaux de tout lÉtat se laissent trop facilement convaincre par les grands promoteurs et quensuite « les vannes souvrent, et les communes accordent des exonérations fiscales sur dix ans ».
Brent Miles, directeur marketing de NorthPoint, a expliqué que lidée des chèques de 10 000 dollars était née à la suite dune réunion publique lannée dernière, au cours de laquelle des habitants indignés avaient interrogé lentreprise sur ce quils avaient à gagner du centre de données.
« Je pense que nous tenons là quelque chose de vraiment novateur, qui répond directement à la question : "Quest-ce que ça mapporte ?" », a déclaré Brent Miles au Journal.
L'entreprise prévoit également de verser 120 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la ville au cours des 15 prochaines années, notamment pour financer un service de police local, a-t-il précisé.
Charlie Leshko, un ancien agent dentretien et de nettoyage à la retraite vivant dans une résidence pour seniors, a déclaré au Journal quil envisageait dutiliser ces indemnités pour sacheter une nouvelle voiture ou verser un apport pour lachat dune maison.
« On ne gagne pas 10 000 dollars tous les jours », a déclaré Charlie Leshko. « Jai toujours rêvé davoir ma propre maison. »
Carl Majusiak, un ancien ouvrier de fonderie à la retraite, a déclaré quil avait lui aussi envisagé ces chèques au départ, mais quil avait finalement estimé que cela ne suffisait pas pour compenser le projet immobilier.
« Au début, je me suis dit : "Bon, daccord, je vais peut-être y réfléchir" », a expliqué Carl Majusiak, avant de conclure : « Mais jai fini par me dire : "On na pas besoin de ça par ici." »
Face à cette contestation grandissante et aux réticences croissantes des habitants et des élus locaux, l'industrie technologique a lancé sa propre contre-offensive. Des milliardaires de la technologie ont ainsi lancé une campagne pour sauver les centres de données IA, portée par le groupe de pression « Build American AI », qui investit massivement dans des États stratégiques afin de mettre en avant les bénéfices économiques et l'emploi générés par ces centres. Un effort de communication qui traduit l'importance prise par ce dossier à l'approche des élections de mi-mandat, alors que de nombreux projets sont toujours bloqués ou retardés à travers le pays.
Source : Wall Street Journal
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