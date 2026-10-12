En Pennsylvanie, des habitants refusent 10 000 $ chacun pour soutenir un centre de données proposant un total de 45 millions $ à 4 500 foyers, « c'est comme de la corruption »

Il y a peu, Northpoint Development, un grand promoteur qui tenait absolument à construire un centre de données près d'une ville de Pennsylvanie, aurait proposé à chaque foyer de Hazle Township un chèque de 10 000 dollars, soit un montant total de 45 millions de dollars. Cependant, la plupart des habitants avaient refusé ces versements, craignant qu'il ne s'agît d'une tentative de les soudoyer pour quils acceptassent la construction de l'installation. Leurs craintes portaient principalement sur la pollution sonore et lumineuse, la baisse de la valeur immobilière et, plus généralement, la peur que le développement de l'intelligence artificielle (IA) n'entraînât des suppressions d'emplois. Cette résistance s'inscrivait dans un mouvement de rejet plus large à l'échelle nationale : un sondage Gallup réalisé en mai 2026 avait révélé que les Américains préféraient accueillir une centrale nucléaire dans leur localité plutôt quun centre de données.
En effet, ce promoteur immobilier a proposé de verser 10 000 dollars à chaque foyer dune petite ville de Pennsylvanie sils acceptaient un projet de centre de données de grande envergure. Cette somme pourrait servir à payer un loyer, faire les courses, acheter du carburant, voire aider quelquun à acheter une voiture. Mais cette offre na pas réussi à convaincre de nombreux habitants, qui craignent que le projet nendommage leurs maisons, ne perturbe leur vie quotidienne et ne transforme leur communauté. Selon un article, NorthPoint Development a envoyé des lettres aux ménages de Hazle Township, en Pennsylvanie, proposant un total de 45 millions de dollars à 4 500 foyers si la commune autorisait la mise en uvre du projet de centre de données proposé.
Le projet prévoit la construction du premier dune série de 15 bâtiments destinés à accueillir des centres de données sur un terrain de 1 300 acres situé dans les contreforts des Poconos. Le projet proposé se heurte toutefois à une forte opposition locale, les habitants sinquiétant notamment du bruit, de la valeur de leurs biens immobiliers et de lexpansion rapide des infrastructures dIA. Pour une commune où le revenu médian des ménages sélève à environ 60 000 dollars, la somme proposée de 10 000 dollars représente une somme importante. Pourtant, de nombreux habitants interrogés ont déclaré ne pas être disposés à accepter le projet, même avec largent proposé.
Pourquoi les habitants ont décliné loffre de 10 000 dollars en lien avec le centre de données
Pour Jeff Fasnacht, un enseignant à la retraite qui habite près du site proposé, la principale préoccupation concerne limpact que ce projet pourrait avoir sur la valeur de son bien immobilier. Il estime que cette compensation financière ne suffirait pas à compenser une éventuelle baisse de la valeur de sa maison. « 10 000 dollars, ce nest pas à la hauteur de la chute que va subir la valeur de ma propriété », a déclaré Fasnacht.
Diana Spallone, enseignante en éducation spécialisée qui a également reçu la lettre, partage ces inquiétudes. Elle et son mari ont récemment investi dans des travaux damélioration de leur logement, notamment la pose dune nouvelle toiture. Même si lindemnité proposée pourrait les aider à reconstituer leur épargne, elle craint que le centre de données ne finisse par nuire à la valeur de leur bien immobilier. « 10 000 dollars, ce serait bien », a déclaré Spallone.
Dautres sinquiètent des répercussions que ce projet pourrait avoir sur lensemble de la communauté. Certains habitants redoutent des années de bruit lié aux travaux, tandis que dautres se méfient des grands promoteurs et craignent que les communes ne reçoivent pas suffisamment dinformations avant lapprobation de projets denvergure. Ed Negra, un propriétaire à la retraite qui participe à lorganisation de la contestation, estime que cette offre financière pourrait avoir leffet inverse de celui escompté par le promoteur. « Je pense que ça marche à lenvers, car la plupart des gens se disent : Hé, est-ce quils essaient de nous soudoyer ? », a déclaré Negra.
Brent Miles, directeur marketing de NorthPoint, a expliqué que lidée des paiements directs était née à la suite dune réunion publique houleuse lannée dernière, au cours de laquelle les habitants avaient demandé ce quils auraient à y gagner en soutenant le projet. « Je pense que nous avons là quelque chose de vraiment novateur », a déclaré Miles, « qui répond directement à la question : Quest-ce que jy gagne ? »
Lentreprise a également proposé 120 millions de dollars supplémentaires, versés sur 15 ans, pour financer les services de police et dautres investissements communautaires. Miles a indiqué que lentreprise avait convaincu certains habitants initialement sceptiques en répondant à leurs questions concernant la consommation deau, les coûts énergétiques et les nuisances sonores. Toutefois, l'avenir du projet reste incertain. La commune de Hazle l'a rejeté en novembre pour des raisons d'urbanisme, à la suite de quoi NorthPoint a intenté une action en justice contre la commune afin de faire annuler cette décision.
En juin 2026, l'opposition aux centres de données avait atteint un niveau record, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation avait également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance mettait en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurtait l'expansion des infrastructures d'IA aux USA.
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