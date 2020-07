AWS annonce la disponibilité générale d'Amazon Fraud Detector pour identifier en temps réel les fraudes à l'identité et aux paiements en ligne

GoDaddy, Truevo et ActiveCampaign parmi les clients et partenaires utilisantAmazon Web Services Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé la disponibilité générale d', un service entièrement géré qui permet d'identifier rapidement les activités en ligne potentiellement frauduleuses comme le paiement en ligne et l'usurpation d'identité. Grâce à l'apprentissage automatique et aux 20 ans d'expérience d'Amazon en matière de détection des fraudes,identifie automatiquement les activités potentiellement frauduleuses en quelques millisecondes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'apprentissage automatique.En quelques clics seulement dans la console d', les clients peuvent sélectionner un modèle de modèle d'apprentissage automatique prédéfini, télécharger des données d'événements historiques et créer une logique de décision pour attribuer des résultats aux prédictions (par exemple, lancer une enquête de fraude lorsque le modèle d'apprentissage automatique prévoit une activité potentiellement frauduleuse). Il n'y a pas de paiements initiaux, d'engagements à long terme ou d'infrastructure à gérer avec, et les clients ne paient que pour leur utilisation réelle du service.fournit un service entièrement géré qui utilise l'apprentissage automatique pour détecter les fraudes potentielles en temps réel (par exemple, les paiements en ligne et les usurpations d'identité, la création de faux comptes, les abus de comptes de fidélité et de codes de promotion, etc.), basé sur la même technologie que celle utilisée par Amazon.com - sans qu'aucune expérience d'apprentissage automatique ne soit nécessaire. Avec, les clients utilisent leurs données historiques de transactions frauduleuses et légitimes pour construire, former et déployer des modèles d'apprentissage automatique qui fournissent des prévisions de risque de fraude en temps réel et avec un faible temps de latence.Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (RV et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 77 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, dont les start-ups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.Source : Amazon Web Services Que pensez-vous d'Amazon Fraud Detector ?L'adopteriez-vous ?