Amazon confrontée à des mois de réparations après des attaques de drones contre ses centres de données : AWS suspend la facturation de ses clients cloud du Moyen-Orient

Un nouveau rapport a révélé que la division cloud dAmazon est confrontée à des perturbations prolongées après que des drones ont endommagé plusieurs centres de données au Moyen-Orient, laissant certains services hors ligne pendant des mois. Les installations touchées aux Émirats arabes unis et à Bahreïn devraient mettre encore plusieurs mois à se remettre complètement, prolongeant ainsi la durée totale de linterruption à près de six mois.
Amazon Web Services (AWS) est une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers. Amazon présente AWS à ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la mise en place d'un parc de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % de parts de marché dans le domaine des infrastructures cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Début avril, dans la guerre opposant les États-Unis à l'Iran en Moyen-Orient, l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services à Bahreïn a été touchée par des missiles iraniens. « À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres emplacements », a déclaré Amazon dans un premier communiqué.
Quelques jours après, un autre rapport a confirmé que les frappes iraniennes ont provoqué une « panne totale » de deux zones de disponibilité d'Amazon Web Services à Dubaï et à Bahreïn, et l'entreprise s'attend à ce qu'elles restent « indisponibles pendant une période prolongée » Au sein d'Amazon Web Services, les frappes ont causé tant de dégâts que les employés ont été invités à ne plus accorder la priorité à ces deux régions.
« Ces deux régions restent perturbées, et les services ne doivent pas sattendre à fonctionner avec des niveaux normaux de redondance et de résilience », indique une note interne. « Nous travaillons activement à libérer et à réserver autant de capacité que possible dans la région pour les clients, et les services doivent être réduits à lempreinte minimale requise pour prendre en charge la migration des clients. »
Récemment, un nouveau rapport a révélé que la division cloud dAmazon est confrontée à des perturbations prolongées après que des drones ont endommagé plusieurs centres de données au Moyen-Orient, laissant certains services hors ligne pendant des mois. Les installations touchées aux Émirats arabes unis et à Bahreïn devraient mettre encore plusieurs mois à se remettre complètement, prolongeant ainsi la durée totale de linterruption à près de six mois.
L'incident a eu des répercussions sur des régions cloud clés exploitées par Amazon Web Services, qui a confirmé que les infrastructures des deux sites avaient subi des dommages importants. Les clients qui dépendent de ces régions n'ont pas pu accéder à certaines applications et données. Selon les dernières informations d'AWS, la facturation des clients concernés a été temporairement suspendue pendant la durée des réparations. L'entreprise avait déjà annulé les frais d'utilisation pour mars 2026, l'impact financier étant estimé à environ 150 millions de dollars. Il a été conseillé aux clients de migrer leurs charges de travail vers d'autres régions et de s'appuyer sur des sauvegardes pour restaurer les services dans la mesure du possible.
L'ampleur de la perturbation reflète les dommages physiques subis par les infrastructures critiques. Des rapports internes indiquent que plusieurs baies de serveurs, y compris des systèmes EC2 centraux utilisés pour le calcul virtuel, ont été mis hors ligne. Des complications supplémentaires ont été causées par des dégâts des eaux dus aux systèmes d'extinction d'incendie et par des pannes des équipements de refroidissement, tous deux essentiels au maintien des opérations des centres de données.
Certaines entreprises ont pu rétablir rapidement leurs services en transférant leurs opérations vers d'autres régions. La super-application Careem, basée à Dubaï, aurait repris ses services après une migration effectuée pendant la nuit. Cependant, toutes les organisations ne disposent pas du même niveau de redondance, ce qui a entraîné une perturbation partielle de certaines opérations. Cette situation met en évidence la vulnérabilité des infrastructures cloud centralisées dans les zones de conflit. Bien que les systèmes cloud soient conçus pour offrir une redondance, les dommages physiques subis par les installations peuvent tout de même entraîner des pannes prolongées, en particulier lorsque plusieurs sites d'une même région sont touchés simultanément.
L'impact plus large se fait également sentir dans l'ensemble du secteur des centres de données. Au moins un développeur majeur a suspendu ses investissements prévus au Moyen-Orient, invoquant l'instabilité persistante. Cela pourrait ralentir l'expansion de l'infrastructure cloud dans la région, d'autant plus que la demande en capacité de calcul continue de croître. Ces frappes s'inscrivent dans le cadre d'un conflit régional plus large qui a affecté les routes maritimes et les marchés de l'énergie, ajoutant une pression supplémentaire sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour les fournisseurs de cloud et leurs clients, cet incident souligne l'importance de la diversification géographique et de la planification de la reprise après sinistre.
La guerre entre les États-Unis et l'Iran a provoqué une instabilité majeure pour les géants de la technologie investissant au Moyen-Orient. Des infrastructures critiques appartenant à Amazon et Oracle ont subi des dommages matériels suite à des attaques de drones et de missiles, entraînant des interruptions de services coûteuses. Face à l'impossibilité d'assurer ces installations contre les risques de guerre, des promoteurs comme Pure DC ont suspendu leurs investissements massifs dans la région. Alors que la guerre se poursuit, des rapports ont révélé que l'Iran a acquis un satellite chinois afin de cibler des sites stratégiques américains au Moyen-Orient. Une situation qui inquiète les Big Tech et entraîne la suspension de projets au Moyen-Orient.
Source : Rapport d'AWS
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