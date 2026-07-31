Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques, selon un modèle de facturation à l'utilisation. Les services AWS sont fournis aux clients via un réseau de parcs de serveurs AWS répartis dans le monde entier. Amazon présente AWS à ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la mise en place d'un parc de serveurs physiques.
Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % de parts de marché dans le domaine des infrastructures cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group. AWS a été le premier fournisseur de services cloud à mettre en place une infrastructure spécialement conçue pour le gouvernement américain, conforme aux exigences de sécurité et de conformité, agréée pour prendre en charge des charges de travail classifiées et ayant obtenu l'accréditation pour toutes les classifications de données du gouvernement américain.
Pour rappel, en mars 2026, Amazon Web Services avait confirmé que deux de ses centres de données aux Émirats arabes unis ainsi qu'une installation à Bahreïn avaient été directement touchés par des frappes de drones iraniens, provoquant des dommages structurels et l'interruption des services. Dans un communiqué, AWS indiquait alors que des « objets » avaient frappé les sites émiratis, déclenchant un incendie, tandis que des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité étaient signalés sur un site de Bahreïn.
Ce mois de juillet 2026, des images satellites récemment publiées semblent confirmer les affirmations de l'Iran selon lesquelles il aurait frappé deux centres de données d'Amazon Web Services à Bahreïn au début du mois, Téhéran tenant ainsi sa promesse de frapper des infrastructures commerciales dans le golfe Persique.
Les images, initialement publiées par l'agence de presse Tasnim, proche du pouvoir, montrent les dégâts importants subis par deux centres de données AWS situés à Zallaq et Askar, à Bahreïn, à la suite d'une attaque iranienne à l'aide de missiles de croisière. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré avoir pris pour cible ces deux sites la semaine du 20 juillet en représailles aux frappes militaires américaines contre la centrale nucléaire de Darkhovin.
Les analystes de Bloomberg ont examiné une autre série de photos à plus faible résolution provenant de la constellation de satellites Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne, qui semblaient confirmer les affirmations de l'Iran. Amazon n'a pas encore confirmé que cette attaque avait bien eu lieu ni que ses sites avaient subi des dommages.
Les centres de données d'Amazon ont déjà été la cible d'attaques iraniennes. En mars dernier, une salve de drones iraniens a frappé trois centres de données AWS à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. L'Uptime Institute, un organisme consultatif chargé d'évaluer les performances et la disponibilité des centres de données, a indiqué que cette attaque était la première attaque militaire confirmée contre un fournisseur mondial de services de cloud computing.
Les centres de données de Bahreïn ont de nouveau été touchés en avril, après que l'Iran eut annoncé que les entreprises technologiques américaines opérant au Moyen-Orient constitueraient des cibles légitimes dans le cadre de la guerre. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a confirmé que ses forces étaient intervenues pour éteindre des incendies survenus dans ces installations début avril.
On ignore si les États-Unis utilisaient les centres AWS à des fins militaires ou de renseignement lorsque ces sites ont été attaqués cette année. L'agence de presse Fars, qui entretient des liens étroits avec le CGRI, a déclaré en mars que ces attaques avaient pour but de déterminer dans quelle mesure ces centres soutenaient les opérations militaires américaines.
Certains analystes ont qualifié les attaques iraniennes visant des centres de données commerciaux de « nouveau front de guerre ».
« Les frappes de mars ont marqué un véritable tournant. Les infrastructures cloud commerciales nont jamais été conçues pour être exposées à un environnement de menaces cinétiques, et elles sont désormais considérées comme des cibles militaires légitimes. Cela change la donne en matière de sécurité pour lensemble du secteur », a déclaré dans un communiqué Laurynas Satas, PDG dAktyvus Photonics, une entreprise spécialisée dans les technologies de défense qui développe des systèmes de ciblage de précision à laser pour lOTAN.
Laurynas Satas a ajouté que des entreprises telles qu'Amazon Web Services devraient apprendre à se défendre contre les drones et à coordonner leur défense antimissile avec les forces armées des États.
Alors que les infrastructures cloud sont de plus en plus exposées aux tensions géopolitiques, AWS avait déjà reconnu que le conflit en Iran posait des défis au plus grand fournisseur mondial de services cloud. Lors de la conférence HumanX à San Francisco, le PDG d'AWS, Matt Garman, avait déclaré que ses équipes travaillaient en continu pour éviter toute interruption de service au Moyen-Orient. Il avait qualifié la situation de « vraiment difficile » et indiqué que des équipes étaient mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de maintenir l'infrastructure opérationnelle pour les clients de la région.
Source : Images satellites d'un missile iranien touchant un centre de données AWS
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