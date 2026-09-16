Amazon AWS indique ne pas pouvoir rétablir le service dans ses installations cloud à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, six mois après les frappes de drones iraniens

Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques, selon un modèle de facturation à l'utilisation. Les clients utilisent souvent ces services en combinaison avec l'auto-scaling (un processus qui permet à un client d'utiliser davantage de ressources informatiques en période de forte utilisation des applications, puis de réduire ces ressources pour diminuer les coûts lorsque le trafic est moindre). Ces services web de cloud computing fournissent divers services liés aux réseaux, au calcul, au stockage, aux intergiciels, à l'IoT et à d'autres capacités de traitement, ainsi que des outils logiciels via les fermes de serveurs AWS.
En mars 2026, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien avait averti les entreprises technologiques américaines, dont Google, Microsoft et Nvidia, que leurs bureaux et infrastructures pouvaient devenir des cibles dans le conflit avec Israël. Selon un rapport d'Al Jazeera, les infrastructures de ces entreprises situées dans certains pays du Golfe étaient liées à des fins militaires et aux intérêts d'Israël. Cette menace survenait alors que l'Iran élargissait son champ d'action aux infrastructures critiques, en réponse à l'escalade du conflit régional.
Plus récemment, en juillet 2026, des images satellites publiées semblaient confirmer les affirmations de l'Iran selon lesquelles il avait frappé deux centres de données d'Amazon Web Services (AWS) à Bahreïn au début du mois. Il s'agissait de la troisième attaque signalée cette année contre des installations d'Amazon dans ce royaume du Golfe. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien affirmait que des missiles de croisière avaient touché les sites de Zallaq et d'Askar, en représailles aux frappes américaines contre la centrale nucléaire de Darkhovin. Bloomberg avait pu vérifier de manière indépendante l'étendue des dégâts grâce à des images fournies par l'Agence spatiale européenne. Les analystes avertissaient que ces frappes marquaient l'ouverture d'un nouveau front dans le conflit, les infrastructures cloud commerciales étant désormais considérées comme des cibles militaires légitimes.
AWS a déclaré récemment quelle ne pouvait pas rétablir laccès à ses infrastructures de cloud computing situées à Bahreïn et dans certaines régions des Émirats arabes unis, plus de six mois après que ces sites ont été endommagés par des frappes de drones au début de la guerre avec lIran. La société a indiqué, dans une mise à jour publiée sur le tableau de bord détat dAWS, que les dégâts subis par plusieurs sites situés à Bahreïn dépassaient ce que ses services sont conçus pour supporter.
« Après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que nous étions dans limpossibilité de rétablir laccès aux ressources et aux données hébergées exclusivement dans cette région », a écrit AWS. Dans un autre message, AWS a indiqué quelle navait pas non plus réussi à récupérer les ressources et les données stockées dans lune de ses zones de disponibilité aux Émirats arabes unis. Elle poursuit ses efforts pour rétablir deux autres zones touchées aux Émirats arabes unis.
Ces publications constituent la première mise à jour publique dAWS concernant ces incidents depuis le mois davril. Amazon avait déclaré en mars que deux de ses centres de données aux Émirats arabes unis avaient été directement touchés par des drones, tandis quun site à Bahreïn avait également été endommagé par une frappe à proximité. Lentreprise avait conseillé à ses clients de transférer leurs charges de travail vers dautres régions AWS, et avait averti que linstabilité risquait de perdurer au Moyen-Orient, rendant les opérations « imprévisibles ».
Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a revendiqué ces frappes et a déclaré avoir pris pour cible le site de Bahreïn en raison du soutien apporté par Amazon à larmée américaine. Ces attaques ont soulevé des questions quant à la sécurité des futurs projets de centres de données dans la région du Golfe, qui cherchait à tirer parti de la forte hausse de la demande en infrastructures liée à lessor de lIA.
En mai 2025, OpenAI, Nvidia, Oracle et Cisco ont signé un accord pour devenir des partenaires clés du projet « Stargate » aux Émirats arabes unis, un immense campus qui devait disposer dune capacité de 5 gigawatts et sétendre sur 10 miles carrés. Selon des sources proches du dossier, les Émirats arabes unis envisagent désormais de revoir le projet afin de répartir les installations à travers le pays et de mettre en place des mesures de sécurité renforcées, notamment la construction de certains sites sous terre, lutilisation de béton résistant aux explosions ainsi que des systèmes dinterception de drones et de missiles.
Amazon a déclaré quelle restait déterminée à soutenir ses clients à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Lentreprise a indiqué quelle comptait fournir de nouvelles informations sur la situation aux Émirats arabes unis « dans les mois à venir » et quelle aurait davantage dinformations à communiquer aux utilisateurs de Bahreïn début 2027.
En avril 2026, la guerre entre les USA et l'Iran avait provoqué une instabilité majeure pour les géants de la technologie investissant au Moyen-Orient. Des infrastructures critiques appartenant à Amazon et Oracle avaient subi des dommages matériels à la suite d'attaques de drones et de missiles, entraînant des interruptions de services coûteuses. Face à l'impossibilité d'assurer ces installations contre les risques de guerre, des promoteurs comme Pure DC avaient suspendu leurs investissements massifs dans la région. Alors que le conflit se poursuivait, des rapports révélaient que l'Iran avait acquis un satellite chinois afin de cibler des sites stratégiques américains au Moyen-Orient.
La réponse d'Amazon AWS
Envoyé par Amazon AWS
Source : AWS
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